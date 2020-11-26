Занедбану лабораторію у Рожищі перенесли в краще приміщення





Як відомо, рожищенська «первинка» отримала в тимчасове користування частину приміщень Рожищенської районної лікарні, де і функціонувала та горезвісна лабораторія, - йдеться на сайті Луцької районної ради



Керівництво Рожищенського ЦПМСД та райлікарні відреагували на критику пацієнтів та думку депутатів Луцької районної ради, тому лабораторію перенесли в інше приміщення – на другий поверх поліклініки.



«Проблему ми не зовсім вирішили, адже все впирається в гроші. Просто лабораторію перенесли в інше приміщення», - розповіла головна лікарка рожищенської «первинки» Леся Басалик.



Пацієнти загалом задоволені, адже тепер не очікують своєї черги в обдертому коридорі. Проте медики – не в захваті. Приміром, лаборант ЦПМСД Тетяна Максимець розповіла, що умови для роботи звісно кращі, ніж були, але для лабораторії тут надто мало місця.



«В тих кабінетах, куди ми перенесли лабораторію, немає умов для лабораторії. Ми змушені були перенести тимчасово, куди була можливість, бо великого розголосу набула ця ситуація. Люди там не страждали, єдине, що у жахливому стані був коридор. В інтернет потрапили саме фото коридору лабораторії, а забір аналізів проводився у цілком пристойних умовах. Нам у такому стані надали в користуванні ті приміщення, кімнати були у ще гіршому, але у них ми ремонт провели, в коридорі – ні», – пояснила Леся Басалик.



Вона також розповіла, а у Рожищенській міськраді підтвердили, що на наступну сесію міської ради виноситься проект рішення про надання у тимчасове користування частини третього поверху лікарні та частини першого поверху, де зараз розташована адміністрація «первинки». Загальна площа – 911 квадратних метрів.



Саме тут – на третьому поверсі рожищенської лікарні, планується облаштувати повноцінну лабораторію, для якої достатньо місця, та кабінети для 7 сімейних лікарів.



«Планується, що решта 6 сімейних лікарів будуть працювати в амбулаторії, що відремонтована за кошти Світового банку – на вул. Мазепи, 108а. Поки що ми не можемо туди переїхати, бо не маємо сертифікату від ДАБІ», - розповіла Леся Басалик.



Начальник відділу освіти, науки, культури, молоді, спорту та медицини Луцької районної ради Віктор Білик розповів, що документи в ДАБІ виготовляло управління капітального будівництва Волинської ОДА і направило їх у Київ лише 1 лютого 2021 року.



Представник районної ради поцікавилися у Лесі Басалик, чи зручно буде для пацієнтів «розпорошення» центру ПМСД: коли частина лікарів прийматиме в приміщенні районної лікарні, а частина – в амбулаторії на вул. Мазепи.



«В Рожищенській територіальній громаді є 4 амбулаторії – Сокільська, Дубищанська, Переспівська та Рожищенська. У жодній з них немає рентген-апарата, пацієнти за потреби їдуть сюди, в Рожище. Якщо пацієнти звідти добираються поганою дорогою, то не думаю, що проблемою буде для рожищан дістатися з вулиці Мазепи до районної лікарні», - пояснила головна лікарка Рожищенського центру ПМСД.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після публікації місяць тому фотографій та критичних матеріалів у соцмережах та ЗМІ про жахливі умови, в яких працює лабораторія Рожищенського районного центру первинно медико-санітарної допомоги , Луцька районна рада взяла на контроль діяльність цієї амбулаторії.Як відомо, рожищенська «первинка» отримала в тимчасове користування частину приміщень Рожищенської районної лікарні, де і функціонувала та горезвісна лабораторія, - йдеться на сайті Луцької районної радиКерівництво Рожищенського ЦПМСД та райлікарні відреагували на критику пацієнтів та думку депутатів Луцької районної ради, тому лабораторію перенесли в інше приміщення – на другий поверх поліклініки.«Проблему ми не зовсім вирішили, адже все впирається в гроші. Просто лабораторію перенесли в інше приміщення», - розповіла головна лікарка рожищенської «первинки»Пацієнти загалом задоволені, адже тепер не очікують своєї черги в обдертому коридорі. Проте медики – не в захваті. Приміром, лаборант ЦПМСДрозповіла, що умови для роботи звісно кращі, ніж були, але для лабораторії тут надто мало місця.«В тих кабінетах, куди ми перенесли лабораторію, немає умов для лабораторії. Ми змушені були перенести тимчасово, куди була можливість, бо великого розголосу набула ця ситуація. Люди там не страждали, єдине, що у жахливому стані був коридор. В інтернет потрапили саме фото коридору лабораторії, а забір аналізів проводився у цілком пристойних умовах. Нам у такому стані надали в користуванні ті приміщення, кімнати були у ще гіршому, але у них ми ремонт провели, в коридорі – ні», – пояснила Леся Басалик.Вона також розповіла, а у Рожищенській міськраді підтвердили, що на наступну сесію міської ради виноситься проект рішення про надання у тимчасове користування частини третього поверху лікарні та частини першого поверху, де зараз розташована адміністрація «первинки». Загальна площа – 911 квадратних метрів.Саме тут – на третьому поверсі рожищенської лікарні, планується облаштувати повноцінну лабораторію, для якої достатньо місця, та кабінети для 7 сімейних лікарів.«Планується, що решта 6 сімейних лікарів будуть працювати в амбулаторії, що відремонтована за кошти Світового банку – на вул. Мазепи, 108а. Поки що ми не можемо туди переїхати, бо не маємо сертифікату від ДАБІ», - розповіла Леся Басалик.Начальник відділу освіти, науки, культури, молоді, спорту та медицини Луцької районної радирозповів, що документи в ДАБІ виготовляло управління капітального будівництва Волинської ОДА і направило їх у Київ лише 1 лютого 2021 року.Представник районної ради поцікавилися у Лесі Басалик, чи зручно буде для пацієнтів «розпорошення» центру ПМСД: коли частина лікарів прийматиме в приміщенні районної лікарні, а частина – в амбулаторії на вул. Мазепи.«В Рожищенській територіальній громаді є 4 амбулаторії – Сокільська, Дубищанська, Переспівська та Рожищенська. У жодній з них немає рентген-апарата, пацієнти за потреби їдуть сюди, в Рожище. Якщо пацієнти звідти добираються поганою дорогою, то не думаю, що проблемою буде для рожищан дістатися з вулиці Мазепи до районної лікарні», - пояснила головна лікарка Рожищенського центру ПМСД.

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