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Викрав людину та вимагав мільйонний викуп: затримали працівника СБУ

Викрав людину та вимагав мільйонний викуп: затримали працівника СБУ
Викрили співробітника одного з центральних підрозділів Служби безпеки України за участі в організованому угрупованні.

Під час досудового розслідування оперативники спецслужби встановили, що зловмисники для власного збагачення викрали та незаконно утримували мешканця Харкова. За звільнення вони вимагали із потерпілого 40 тисяч євро та 1,6 млн грн, - інформує пресслужба СБУ.

Учасники угруповання погрожували чоловіку насильством та фізичною розправою. Після згоди сплатити через певний час всю суму грошей, вони відпустили потерпілого.

Наразі всім учасникам групи повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Співробітнику СБУ судом обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Санкції статей передбачають покарання до 7 років позбавлення волі.


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Теги: СБУ, затримання, викуп, викриття
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