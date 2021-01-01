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Які статки нажив головний надзвичайник Волині

Які статки нажив головний надзвичайник Волині
Начальник управління ДСНС у Волинській області Володимир Грушовінчук задекларував чимало землі, будинок на понад 300 "квадратів" та зарплату.

Про це йдеться у декларації за 2020 рік, опублікованій на сайті НАЗК.

Володимир Грушовінчук разом із дружиною Лесею та донькою Катериною мають у спільній власності гараж на 20,4 кв. м, підвальне приміщення на 22,40 кв. м у Луцьку, квартиру площею 133,6 кв. м у Луцьку, а також 50 % власності на будинок площею 64,10 кв. м у Байківцях. У селі Байківці головний надзвичайник Волині володіє землею на 1,07 га, 0,26 га, 0,15 га, у Лищі - на 0,13 га, у селі Світязь - на 0,015 га. Окрім того, задекларував Грушовінчук і будинок у Лищі на 336 кв. м.
Вигляд будинку у Лищі у 2016 році
Вигляд будинку у Лищі у 2016 році

У Лесі Грушовінчук є недобудований будинок на Світязі площею 76,9 кв. м.

Їздить начальник управління ДСНС в області на Toyota Camry 2008 року випуску за 200 000 гривень.

У 2020 році Грушовінчук заробив 610 382 на посаді, тобто майже 51 тисячу у місяць, отримав 1500 гривень виплати від профспілки, 2700 та 47179 гривень доходу від надання майна в оренду, 716 гривень страхових виплат. Його дружина Леся отримала 256 112 гривень за рік у ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області.

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Теги: декларація, Володимир Грушовінчук, ДСНС
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Грушовінчук - показовий приклад Корупціонера вищої ланки. На жаль, ніхто цього не бачить в МНС та й у Волинській ода. Сумно...
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