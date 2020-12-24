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Погоня з протараненими поліцейськими авто і стріляниною: у Польщі ловили п'яного водія з України

Погоня з протараненими поліцейськими авто і стріляниною: у Польщі ловили п'яного водія з України
Украв авто, сів за кермо п'яний, протаранив одну поліцейську машину і намагався скинути з дороги іншу. Так у Польщі “відзначився” громадянин України.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, інцидент стався близько опівночі.

Поліцейські побачили, як евакуатор намагається о цій порі забрати припаркований автомобіль. Коли вони намагалися з'ясувати, чи є згода власника авто на таке, почалося найцікавіше. Автомобіль BMW, який весь час стояв поруч з евакуатором, різко зірвався з місця й почав швидко рухатися в напрямку Сосновця.

Поліцейські почали його наздоганяти. За кермом BMW перебував 23-річний українець. Під час перегонів він спочатку протаранив авто поліцейських. Коли ж до переслідування підключилися й правоохоронці зі Сосновця, він двічі вдарив їхнє авто, намагаючись зіштовхнути його з дороги. Аби припинити погоню, поліцейські почали стріляти по шинах BMW. Але навіть це не зупинило українця.

Той продовжував утікати навіть з трьома пробитими колесами. Лише через деякий час молодий чоловік все ж таки втратив керування й влетів у придорожні зарослі на одній із дільниць Сосновця. Однак перед тим, як його затримали, він ще намагався швидко вибратися з авто й втекти, проте таку можливість заблокували поліцейські транспортом.

Виявилося, що затриманий українець мав 1,6 проміле алкоголю в крові. А автомобіль BMW, яким він утікав, трохи раніше було ним же вкрадене. Громадянину України пред'явили звинувачення в крадіжці авто, керуванні в стані алкогольного сп'яніння, нападі на поліцейських та спробі втечі від них. За це йому може загрожувати до 10 років в'язниці. Наразі чоловіка взяли під тимчасовий арешт терміном на 3 місяці.
Погоня з протараненими поліцейськими авто і стріляниною: у Польщі ловили п'яного водія з України

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Теги: погоня, українець, Польща, затримання, авто
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