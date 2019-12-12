Аматорське чи професійне ММА: Олександр Кулаков пояснив, у чому відмінність



У Луцьку 6-7 березня



Всього відбулося 11 яскравих поєдинків ММА, а окрасою бійцівського вечора став рейтинговий поєдинок серед дівчат



В чому особливість саме професійного спорту, а саме, змішаних єдиноборств ММА, розповів Офіційний представник професійної Ліги ММА у Волинській області, головний організатор турніру Олександр Кулаков.



- Олександре, розкажіть, в чому відмінність аматорського ММА та професійного?



ММА – це сучасний бренд, який активно розвивається. Зараз багато видів бойових мистецтв є пережитками минулого. Багато видів бойових мистецтв на якомусь етапі переживали підйом, але час іде, все міняється, і зараз люди хочуть бачити цікаві видовищні змагання. ММА дає перспективу спортсменам, цей вид спорту має професійну складову, в інших видах бойових мистецтв такої можливості немає. Поєдинки за правилами ММА в Октагоні є надзвичайно видовищними.



Волинь може дійсно похизуватися неабиякими досягненнями і успіхами в аматорському ММА. Зокрема, Волинська аматорська дитяча збірна, яка складається зі спортсменів – представників Клубів «Воїн», «Прайд», «Гарда», «Легіон», «Магістр», «Рубіж», «Інсайт», «Бусідо», неодноразово перемагала у Чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА та у Кубку Заходу зі змішаних єдиноборств ММА. Є на Волині також члени збірної команди України зі змішаних єдиноборств ММА серед юніорів та дорослих.



Але професійний спорт – це кардинально інший спорт. Є аматорський бокс, а є професійний. Є аматорське ММА, а є професійне. І ні в якому разі ці категорії не можна ототожнювати!



Професійний спорт – це робота, за яку спортсмен-професіонал отримує гроші. При чому, не має різниці, чи виграв він професійний поєдинок, чи програв. Відрізняється лише розмір гонорару. Ми, як організатори таких заходів, компенсуємо всі витрати спортсмена та тренера, пов’язані із трансфером, проживанням та харчуванням.



Професійний спорт – це шоу, завдяки якому ми робимо турніри видовищними. Необхідні складові шоу – це музика, світло, епатажні виходи спортсмена в октагон і якісна промоція заходу. Видовищність турніру зумовлює інтерес глядачів до цього заходу та можливість залучення партнерів.



Професійний спорт – це майбутнє, яке дозволяє молодим талановитим спортсменам залишатися в спортивній галузі і гідно заробляти. Розвиток саме професійного спорту – це інвестиція в майбутнє спортивної галузі, адже спортсмени з досвідом завжди будуть в ній найкращими спеціалістами.



- А в чому тоді сутність аматорського спорту?



Аматорський спорт – це база, з якої виходять майбутні професійні спортсмени. Є школа, є університет, а є аспірантура і викладацька діяльність. В школі закладаються основи, в університеті проходить поглиблене вивчення і спеціалізація, в аспірантурі – профорієнтація та кар’єра, а викладацька робота – це вже знання та навички, що дають можливість ділитися досвідом!



- Що дає перемога у професійних турнірах?



Для спортсмена професійного рівня – це чергова важлива сходинка у напрямку кар’єрного зросту, адже результати нашого турніру заносяться у Всесвітній рейтинг бійців ММА. Для аматорів – це необхідний досвід, адже виступ спортсмена на такому рівні є надзвичайно важливим для формування бійця як майбутнього професіонала. А для наших хлопців, маю на увазі лучан, - це можливість заявити про себе та свій клуб на міжнародній арені,не виїзджаючи зі свого міста!



Для мене є надзвичайно важливим, щоб саме наші спортсмени реалізовували себе в спорті і залишалися в майбутньому працювати в спортивній галузі! При цьому взагалі немає значення, який клуб чи організацію вони представляють. Ми всі робимо одну справу, і робимо її доволі непогано!









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