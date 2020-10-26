Один продавав «незаконну» рибу, інший – сітки: на ринках Волині виявили порушників

У період з 9 до 15 березня Волинський рибоохоронний патруль задокументував 12 порушень. Так, склали 8 протоколів за порушення правил рибальства: один – за незаконний збут водних біоресурсів та один – за продаж заборонених знарядь лову.Про це повідомляє Волинський рибпатруль.Крім того, оформили два акти виявлення та вилучення безхазяйного майна.«За даний період на порушників накладено 408 грн штрафів. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили три кг водних біоресурсів. Також вилучено 1 од. заборонених знарядь лову та ще вісім од. – за актами безхазяйного майна», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруляДля прикладу, 12 березня в ході рибоохоронної роботи на ринках району викрили незаконний продаж риби. Так, громадянин на ринку смт Турійськ продавав карася сріблястого без документів, що підтверджують законність придбання та походження риби. На особу склали протокол за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП. Матеріали справи направили до суду для притягнення порушника до відповідальності.13 березня в ході рибоохоронної роботи на ринках м. Ковель викрили чоловіка, який здійснював продаж незаконного знаряддя лову. Так, у чоловіка вилучили сіткоснастеве знаряддя лову, не передбачене правилами рибальства. На порушника склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 85-1 КУпАП. Матеріали справи готують до передачі в суд для притягнення порушника до відповідальності.14 березня завдяки повідомленню на телефонну «гарячу лінію» Волинського рибпатруля виявили безгосподарське майно. На водоймі поблизу с. Колодії Маневицької ТГ Камінь-Каширського району виявили 5 сітних знарядь лову, не передбачених правилами рибальства. Склали акт виявлення безхазяйного майна, заборонені знаряддя вилучили.