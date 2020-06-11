На «Ягодині» у «мерсі» знайшли контрабандні запчастини на понад 200 тисяч гривень. ФОТО





Про це



Прямуючи у напрямку «в’їзд в Україну», в зону митного контролю м/п «Ягодин» смугою руху «червоний коридор» заїхав транспортний засіб марки «Mercedes-Benz Sprinter 311CDI», яким керував громадянин України.



Під час повного митного огляду зазначеного авто в багажному відділенні серед інших товарів, заявлених в митній декларації, виявили незадекларовані автомобільні запчастини загальною вартістю 243, 3 тисячі гривень.



Таким чином, громадянин України не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей щодо наявного вантажу, чим порушив митні правила за ознакою статті 472 Митного кодексу України.



Товар вилучили до рішення суду.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На «Ягодині» митники вилучили незадекларовані автомобільні запчастини на понад 243 тисячі гривень.Про це повідомляють волинські митники.Прямуючи у напрямку «в’їзд в Україну», в зону митного контролю м/п «Ягодин» смугою руху «червоний коридор» заїхав транспортний засіб марки «Mercedes-Benz Sprinter 311CDI», яким керував громадянин України.Під час повного митного огляду зазначеного авто в багажному відділенні серед інших товарів, заявлених в митній декларації, виявили незадекларовані автомобільні запчастини загальною вартістю 243, 3 тисячі гривень.Таким чином, громадянин України не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей щодо наявного вантажу, чим порушив митні правила за ознакою статті 472 Митного кодексу України.Товар вилучили до рішення суду.

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