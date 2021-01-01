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Яким було містечко Порицьк на Волині. РЕТРОФОТО

Яким було містечко Порицьк на Волині. РЕТРОФОТО
В роки Першої та Другої світової війни на Волині було втрачено багато храмів та палаців, деякі населені пункти через руйнування втратили свої статуси містечок та стали селами. Проте їх історія варта того, щоб її знати та пишатись.

Сьогодні на мапі Волині є село під назвою Павлівка. Воно славиться пивом, одним із кращих в регіоні. Історія пивоваріння в цьому населеному пунктів не нова і має давнє коріння, - пише Район.Історія.

До 1951 року село Павлівка мало назву Порицьк. Окрім цього це було містечко.

Влітку 1915 року містечко Порицьк було окупувано австро-німецькими військами, які перебували тут до кінця 1918 року, тобто аж три роки. Місцеве населення було в більшості евакуйоване на схід.

В роки війни в Порицьку згоріла дерев’яна церква. Можливо це вона зображена на одному із представлених фото.
Храм в Порицьку
Храм в Порицьку

Прикрою втратою в роки війни була руйнація палацу Чацьких в Порицьку. Будівля була пошкоджена під час пожежі, але потім її вже ніхто не хотів відбудовувати.
Палац Чацьких в Порицьку
Палац Чацьких в Порицьку

В цій публікації маємо цікаву добірку ретрофото, що датуються 1910-1913-ми роками. Відомо, що наприкінці XIX століття в Порицьку було 105 домів і мешкало 643 жителі, дерев’яна церква на місці старої і початкова школа.

Цікавим є зображення костелу XVIII століття. До речі, порицька резиденція родини Чацьких теж датується цим століттям. Вона складалась із двох палаців, хоча за планом архітектора їх мало бути все ж три. Причиною цього стала смерть фундатора.
Скульптура Божої Матері біля костелу
Скульптура Божої Матері біля костелу

Родина Чацьких володіла Порицьком із кінця XVII століття аж до 1939 року. Навколо споруд розкинувся парк розміром не більш 3 гектар. Його впорядкуванням у французькому стилі займався знаний садівник Деніс Макклер.

Досить оригінальним є фото палацу та авто власників на території Волині, складається враження, що воно зроблено десь в Європів.
Яким було містечко Порицьк на Волині. РЕТРОФОТО

Джерело: www.polona.pl

Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО

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Теги: Порицьк, історія, Волинь
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