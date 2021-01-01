17 березня на Волині: гортаючи календар

Початок нового року свого життя 17 березня святкують: народна артистка України(на фото), голова Луцької районної ради, депутат Луцької міської ради, керівник Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності, теле- і радіоведучийта журналістВітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.17 березня відзначається день пам’яті преподобного Герасима Йорданського. У народі Герасима називають Граківником, тому що з цього дня з теплих країв прилітають граки: “Грак на горі – так і весна у дворі”. Вірили, що якщо грак прилетів, через місяць сніг зійде.Також цього дня свої іменини святкують В'ячеслави, Василі, Данили й Павли. Бажаємо усім сьогоднішнім іменинникам, щоб ангел завжди вас оберігав і допомагав в усіх ваших справах.І згадаємо, чим пам’ятним став цей день в історії.17 березня вважається день народження кольорових фломастерів. Адже саме цього дня 1960 в Японії вперше у світі вони надійшли у продаж.176 років тому англієць Стівен Перрі запатентував еластичний бинт.А трохи раніше, у 1949, на 19-й Міжнародній автомобільній виставці у Женеві представлено перший автомобіль «Порше».У 1969 році Голда Меїр, уроженка України, стала четвертим прем'єр-міністром Ізраїлю, першою жінкою на цьому посту.17 березня відзначається— покровителя Ірландії, який приніс на цей острів християнство. Традиційно ірландці влаштовують на честь святого великі паради, на яких звучать пісні і жарти, всі танцюють і насолоджуються знаменитим ірландським пивом.День святого Патрика прийнято зустрічати в зеленому одязі (зелений – колір весни й Ірландії). Також символом свята є трилисник. Ним прикрашають костюми, вплітають у волосся, з ним п'ють віскі. Третій символ, неабияк популярний і серед дітей, і серед дорослих, Лепрекон – чарівник, який здійснює бажання.17 березня 2011 року волиняни вшановують пам’ять нашого видатного земляка письменника, публіциста, почесного громадянина міста Луцька Петра Маха. 10 років тому він відійшов у вічність, залишивши нам у спадок понад 25 книг поезії, прози, історичних есе, сценаріїв кількох телефільмів.