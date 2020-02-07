У центрі реабілітації учасників бойових дій у Луцьку запровадили інноваційні методи лікування





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Нагадаємо, свою роботу центр реабілітації розпочав в жовтні 2019 року. На разі штат налічує 28 працівників, серед яких 7 лікарів: лікар фізичної та реабілітаційної медицини, лікар невролог, лікар ортопед-травматолог, лікар фізіотерапевт, лікар психолог, фізичний терапевт, ерготерапевт.



Щоденно відбуваються збори команди для створення індивідуальної програми реабілітації. Реабілітаційний процес відбувається в рамках біопсихосоціальної моделі медицини, основні підходи до забезпечення якісних послуг - це пацієнтоцентричний та проблемно-орієнтований принципи.



“Блок Б є логічним продовженням Центру. Тут лікуються неврології, патології опорно-рухового апарату. Є кімната для дитячої реабілітації, для діток з церебральним паралічем, синдромом Дауна та іншими вадами.



Дуже приємно, що є таке відділення реабілітації у міському комунальному закладі. Це, фактично єдине у Луцьку повноцінне відділення, що включає різні види реабілітації, в тому числі — інноваційні. Щойно ми відвідали кабінет ерготерапії, дрібної моторики, де можуть проходити лікування люди після інсультів та інших травм.



Галузь охорони здоров’я у Луцьку розвивається, з’являються види послуг, яких потребують пацієнти. Щодня через Центр проходить близько 150-ти пацієнтів”, - розповів міський голова Луцька Ігор Поліщук.



Відділення «Центр реабілітації учасників бойових дій» надає послуги реабілітації учасникам бойових дій, членам сімей загиблих, інвалідам війни та інших пільгових категорій, а також - особам з захворюваннями опорно-рухового апарату та нервової системи із електронним скеруванням від сімейного лікаря. Основні напрямки реабілітації: медична реабілітація, фізична терапія, ерготерапія, психологічна реабілітація, фізіотерапія, механотерапія, кінезіотерапія, галотерапія, балеологія, вертебрологія, мануальна терапія, кінезіотейпування.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 16 березня, представники міської влади ознайомилися із роботою блоку Б відділення “Центр реабілітації учасників бойових дій” комунального підприємства “Луцький центр первинної медичної допомоги”.Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.Нагадаємо, свою роботу центрНа разі штат налічує 28 працівників, серед яких 7 лікарів: лікар фізичної та реабілітаційної медицини, лікар невролог, лікар ортопед-травматолог, лікар фізіотерапевт, лікар психолог, фізичний терапевт, ерготерапевт.Щоденно відбуваються збори команди для створення індивідуальної програми реабілітації. Реабілітаційний процес відбувається в рамках біопсихосоціальної моделі медицини, основні підходи до забезпечення якісних послуг - це пацієнтоцентричний та проблемно-орієнтований принципи.“Блок Б є логічним продовженням Центру. Тут лікуються неврології, патології опорно-рухового апарату. Є кімната для дитячої реабілітації, для діток з церебральним паралічем, синдромом Дауна та іншими вадами.Дуже приємно, що є таке відділення реабілітації у міському комунальному закладі. Це, фактично єдине у Луцьку повноцінне відділення, що включає різні види реабілітації, в тому числі — інноваційні. Щойно ми відвідали кабінет ерготерапії, дрібної моторики, де можуть проходити лікування люди після інсультів та інших травм.Галузь охорони здоров’я у Луцьку розвивається, з’являються види послуг, яких потребують пацієнти. Щодня через Центр проходить близько 150-ти пацієнтів”, - розповів міський голова ЛуцькаВідділення «Центр реабілітації учасників бойових дій» надає послуги реабілітації учасникам бойових дій, членам сімей загиблих, інвалідам війни та інших пільгових категорій, а також - особам з захворюваннями опорно-рухового апарату та нервової системи із електронним скеруванням від сімейного лікаря. Основні напрямки реабілітації: медична реабілітація, фізична терапія, ерготерапія, психологічна реабілітація, фізіотерапія, механотерапія, кінезіотерапія, галотерапія, балеологія, вертебрологія, мануальна терапія, кінезіотейпування.

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