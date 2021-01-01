У волинській громаді від коронавірусу починають вакцинувати всіх охочих
Сьогодні, 18:21
У ЦПМД Володимира 16-17 березня очікують на надходження перших 200 доз вакцини від коронавірусу для населення. Її можуть отримати усі охочі мешканці громади.
Про це БУГу повідомили в міському відділі охорони здоров’я.
Для того, щоб вакцинуватися, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря і зазначити, що ви згідні отримати щеплення від "ковіду". З охочих буде створено чергу.
Після здачі певних аналізів та згідно черговості вас допустять до вакцинування.
Зазначимо, що у Володимирі вже отримали вакцину 90 осіб.
У місті спостерігається тенденція до збільшення захворюваності на коронавірус. Так на стаціонарі лікарні перебуває станом на 16 березня 34 особи, з них у 17 підтверджено ковід.
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Про це БУГу повідомили в міському відділі охорони здоров’я.
Для того, щоб вакцинуватися, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря і зазначити, що ви згідні отримати щеплення від "ковіду". З охочих буде створено чергу.
Після здачі певних аналізів та згідно черговості вас допустять до вакцинування.
Зазначимо, що у Володимирі вже отримали вакцину 90 осіб.
У місті спостерігається тенденція до збільшення захворюваності на коронавірус. Так на стаціонарі лікарні перебуває станом на 16 березня 34 особи, з них у 17 підтверджено ковід.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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