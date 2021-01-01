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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У волинській громаді від коронавірусу починають вакцинувати всіх охочих

У волинській громаді від коронавірусу починають вакцинувати всіх охочих
У ЦПМД Володимира 16-17 березня очікують на надходження перших 200 доз вакцини від коронавірусу для населення. Її можуть отримати усі охочі мешканці громади.

Про це БУГу повідомили в міському відділі охорони здоров’я.

Для того, щоб вакцинуватися, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря і зазначити, що ви згідні отримати щеплення від "ковіду". З охочих буде створено чергу.

Після здачі певних аналізів та згідно черговості вас допустять до вакцинування.

Зазначимо, що у Володимирі вже отримали вакцину 90 осіб.

У місті спостерігається тенденція до збільшення захворюваності на коронавірус. Так на стаціонарі лікарні перебуває станом на 16 березня 34 особи, з них у 17 підтверджено ковід.

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Теги: вакцинація, Володимир-Волинська громада
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