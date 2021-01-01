У волинській громаді від коронавірусу починають вакцинувати всіх охочих





Про це



Для того, щоб вакцинуватися, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря і зазначити, що ви згідні отримати щеплення від "ковіду". З охочих буде створено чергу.



Після здачі певних аналізів та згідно черговості вас допустять до вакцинування.



Зазначимо, що у Володимирі вже отримали вакцину 90 осіб.



У місті спостерігається тенденція до збільшення захворюваності на коронавірус. Так на стаціонарі лікарні перебуває станом на 16 березня 34 особи, з них у 17 підтверджено ковід.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ЦПМД Володимира 16-17 березня очікують на надходження перших 200 доз вакцини від коронавірусу для населення. Її можуть отримати усі охочі мешканці громади.Про це БУГу повідомили в міському відділі охорони здоров’я.Для того, щоб вакцинуватися, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря і зазначити, що ви згідні отримати щеплення від "ковіду". З охочих буде створено чергу.Після здачі певних аналізів та згідно черговості вас допустять до вакцинування.Зазначимо, що у Володимирі вже отримали вакцину 90 осіб.У місті спостерігається тенденція до збільшення захворюваності на коронавірус. Так на стаціонарі лікарні перебуває станом на 16 березня 34 особи, з них у 17 підтверджено ковід.

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