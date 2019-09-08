Луцький спортсмен – кандидат у майстри спорту з панкратіону

Днями спортсмен і тренер клубу "Garda"отримав новий статус. Національна федерація грепплінгу і панкратіону України присвоїла йому звання кандидата у майстри спорту з панкратіону.Про це повідомляють на сторінці спортивного клубу у фейсбуці.Нагадаємо, що Дмитро наприкінці 2020-го року став срібним призером Чемпіонату України з панкратіону і грепплінгу. Цей здобуток – черговий крок на шляху до вступу у національну збірну України з грепплінгу і панкратіону.Окрім цього, на чемпіонаті він став бронзовим призером України з панкратіону у розділі «традішн». Це його перші призові місця вже у категорії серед дорослих.За здобуті перемоги спортсмен тепер володіє статусом кандидата у майстри спорту, що означає, Дмитро Ковальчук входить у трійку кращих спортсменів у своїй віковій і ваговій категоріях в Україні.Нині спортсмен активно готується до наступних змагань на національному рівні, аби виконати норматив майстра спорту із панкратіону.