Луцький спортсмен – кандидат у майстри спорту з України
Сьогодні, 20:41
Днями спортсмен і тренер клубу "Garda" Дмитро Ковальчук отримав новий статус. Національна федерація грепплінгу і панкратіону України присвоїла йому звання кандидата у майстри спорту з панкратіону.
Про це повідомляють на сторінці спортивного клубу у фейсбуці.
Нагадаємо, що Дмитро наприкінці 2020-го року став срібним призером Чемпіонату України з панкратіону і грепплінгу. Цей здобуток – черговий крок на шляху до вступу у національну збірну України з грепплінгу і панкратіону.
Окрім цього, на чемпіонаті він став бронзовим призером України з панкратіону у розділі «традішн». Це його перші призові місця вже у категорії серед дорослих.
За здобуті перемоги спортсмен тепер володіє статусом кандидата у майстри спорту, що означає, Дмитро Ковальчук входить у трійку кращих спортсменів у своїй віковій і ваговій категоріях в Україні.
Нині спортсмен активно готується до наступних змагань на національному рівні, аби виконати норматив майстра спорту із панкратіону.
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Про це повідомляють на сторінці спортивного клубу у фейсбуці.
Нагадаємо, що Дмитро наприкінці 2020-го року став срібним призером Чемпіонату України з панкратіону і грепплінгу. Цей здобуток – черговий крок на шляху до вступу у національну збірну України з грепплінгу і панкратіону.
Окрім цього, на чемпіонаті він став бронзовим призером України з панкратіону у розділі «традішн». Це його перші призові місця вже у категорії серед дорослих.
За здобуті перемоги спортсмен тепер володіє статусом кандидата у майстри спорту, що означає, Дмитро Ковальчук входить у трійку кращих спортсменів у своїй віковій і ваговій категоріях в Україні.
Нині спортсмен активно готується до наступних змагань на національному рівні, аби виконати норматив майстра спорту із панкратіону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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