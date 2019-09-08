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Луцький спортсмен – кандидат у майстри спорту з України

Луцький спортсмен – кандидат у майстри спорту з України
Днями спортсмен і тренер клубу "Garda" Дмитро Ковальчук отримав новий статус. Національна федерація грепплінгу і панкратіону України присвоїла йому звання кандидата у майстри спорту з панкратіону.

Про це повідомляють на сторінці спортивного клубу у фейсбуці.

Нагадаємо, що Дмитро наприкінці 2020-го року став срібним призером Чемпіонату України з панкратіону і грепплінгу. Цей здобуток – черговий крок на шляху до вступу у національну збірну України з грепплінгу і панкратіону.

Окрім цього, на чемпіонаті він став бронзовим призером України з панкратіону у розділі «традішн». Це його перші призові місця вже у категорії серед дорослих.

За здобуті перемоги спортсмен тепер володіє статусом кандидата у майстри спорту, що означає, Дмитро Ковальчук входить у трійку кращих спортсменів у своїй віковій і ваговій категоріях в Україні.

Нині спортсмен активно готується до наступних змагань на національному рівні, аби виконати норматив майстра спорту із панкратіону.

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Теги: кандидат, майстер спорту, луцький спортсмен
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