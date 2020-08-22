Романом малолітніх блогерів зацікавилася поліція: відкрито повадження
Сьогодні, 21:05
Поліція відкрила провадження про розповсюдження порнографії у зв’язку з тим, що 8-річна модель та 13-річний блогер оголосили, в соціальних мережах, що в них почався «роман».
Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі поліції Київської області.
«За ч.1 ст.301 ККУ (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів — ред.) відкрито кримінальне провадження», — сказали в пресслужбі. Стаття передбачає штраф від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження чи позбавлення волі на строк до п'яти років.
Також в поліції повідомили, що матір дівчинки вже допитали і вона заперечує той факт, що між дітьми можливі сексуальні стосунки.
В поліції розповіли, що за словами матері діти познайомилися на зустрічі з підписниками дівчинки та в такий спосіб вирішили просувати свої соціальні мережі. Діти товаришують, фото постановочні.
Нагадаємо, що:
Серед користувачів соцмереж викликала обурення оприлюднена цими вихідними інформація про «стосунки» дівчинки 8 років та її 13-річного хлопця. Занепокоїв українців не стільки факт «роману», скільки контент, що публікували юні блогери — напівоголені фото дітей та їхні поцілунки на камеру збирали тисячі лайків та переглядів.
У соцмережах обурені зокрема поведінкою матері дівчини, яка, за повідомленнями деяких користувачів, активно займається іміджем своєї дитини.
Уповноважений з прав дитини в Україні Микола Кулеба напередодні повідомив, що звернувся до міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури та кіберполіції через розповсюджену в соцмережах інформацію щодо “роман” 8-річної блогерки та її 13-річного хлопця, а також відповідний контент.
Окрім того, Кулеба заявив, що регулювати контент у соцмережах, який може зашкодити дітям, можна за допомогою законодавчих змін, а також посилення ролі правоохоронців.
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Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі поліції Київської області.
«За ч.1 ст.301 ККУ (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів — ред.) відкрито кримінальне провадження», — сказали в пресслужбі. Стаття передбачає штраф від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження чи позбавлення волі на строк до п'яти років.
Також в поліції повідомили, що матір дівчинки вже допитали і вона заперечує той факт, що між дітьми можливі сексуальні стосунки.
В поліції розповіли, що за словами матері діти познайомилися на зустрічі з підписниками дівчинки та в такий спосіб вирішили просувати свої соціальні мережі. Діти товаришують, фото постановочні.
Нагадаємо, що:
Серед користувачів соцмереж викликала обурення оприлюднена цими вихідними інформація про «стосунки» дівчинки 8 років та її 13-річного хлопця. Занепокоїв українців не стільки факт «роману», скільки контент, що публікували юні блогери — напівоголені фото дітей та їхні поцілунки на камеру збирали тисячі лайків та переглядів.
У соцмережах обурені зокрема поведінкою матері дівчини, яка, за повідомленнями деяких користувачів, активно займається іміджем своєї дитини.
Уповноважений з прав дитини в Україні Микола Кулеба напередодні повідомив, що звернувся до міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури та кіберполіції через розповсюджену в соцмережах інформацію щодо “роман” 8-річної блогерки та її 13-річного хлопця, а також відповідний контент.
Окрім того, Кулеба заявив, що регулювати контент у соцмережах, який може зашкодити дітям, можна за допомогою законодавчих змін, а також посилення ролі правоохоронців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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