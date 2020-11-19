За рік карантину українці рідше одружувалися, розлучалися і народжували дітей





"У перші півроку ми фіксували падіння кількості розлучень. Але ми пов'язуємо це з тим, що була обмежена робота РАГСів і судів, і самі люди були обмежені в пересуваннях, - прокоментував вплив карантину на демографічну ситуацію в Україні Міністр юстиції України Денис Малюська для видання «



До кінця 2020 року ситуація з шлюбами, розлученнями та народжуваністю виглядала так:

- кількість розлучень в 2020 році знизилася. Так, в 2019 році в Україні розірвали шлюб 38 472 пари, а в 2020-му – 28 929 пар (на 9 543 менше). За січень-лютий 2021 року на розлучення подали 4 030 подружжя;

- зменшилася і кількість шлюбів. Так, якщо в 2019 році сім'ю створили 237 858 пар, то в 2020 році – майже на 70 тисяч менше (167 974 шлюби). За січень-лютий 2021 року шлюб уклали 23 202 пари;

- народжуваність в Україні за рік пандемії теж знизилася, але не так сильно, як можна було очікувати. За 2019 рік в країні народилося 310 605 дітей, за 2020-й – 295 293 дитини (на 15 312 дітей менше). За два перших місяці поточного року на світ з'явилося 43 951 дитина.



"Тренд щодо шлюбів, і розлучень зберігся: людям зараз не до цього, вони очікують кращих часів. За народженням судити поки зарано - з природних причин (тривалість вагітності). Лише через пару місяців можна буде зрозуміти тренд, чи була кореляція з впровадженням карантину", - додав Денис Малюська.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За рік пандемії короновірусу в Україні знизилася як кількість розлучень, так і шлюбів. А також впала народжуваність. Такі дані підрахували у Міністерстві юстиції."У перші півроку ми фіксували падіння кількості розлучень. Але ми пов'язуємо це з тим, що була обмежена робота РАГСів і судів, і самі люди були обмежені в пересуваннях, - прокоментував вплив карантину на демографічну ситуацію в Україні Міністр юстиції Українидля видання « Страна ». - Кількість шлюбів теж знизилася, з тієї ж причини – закриті РАГСи. Реєструвалися шлюби тільки за старими заявами, а нові союзи в разі крайньої необхідності укладали за послугою "шлюб за добу". Тому відбулося спотворення статистики", - пояснює посадовець.До кінця 2020 року ситуація з шлюбами, розлученнями та народжуваністю виглядала так:- кількість розлучень в 2020 році знизилася. Так, в 2019 році в Україні розірвали шлюб 38 472 пари, а в 2020-му – 28 929 пар (на 9 543 менше). За січень-лютий 2021 року на розлучення подали 4 030 подружжя;- зменшилася і кількість шлюбів. Так, якщо в 2019 році сім'ю створили 237 858 пар, то в 2020 році – майже на 70 тисяч менше (167 974 шлюби). За січень-лютий 2021 року шлюб уклали 23 202 пари;- народжуваність в Україні за рік пандемії теж знизилася, але не так сильно, як можна було очікувати. За 2019 рік в країні народилося 310 605 дітей, за 2020-й – 295 293 дитини (на 15 312 дітей менше). За два перших місяці поточного року на світ з'явилося 43 951 дитина."Тренд щодо шлюбів, і розлучень зберігся: людям зараз не до цього, вони очікують кращих часів. За народженням судити поки зарано - з природних причин (тривалість вагітності). Лише через пару місяців можна буде зрозуміти тренд, чи була кореляція з впровадженням карантину", - додав Денис Малюська.

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