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Українців попередили про затримку оплати лікарняних та декретних

Українців попередили про затримку оплати лікарняних та декретних
На сьогодні затримка у фінаннсуванні складає 21 робочий день або 1,8 млрд грн.

Фонд соціального страхування України заявив, що виплачує лікарняні та декретні у повному обсязі, але попередив про затримки виплат.
Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Фонду соцстрахування.

«Ми робимо все можливе, аби ви отримали допомогу якнайшвидше, однак сьогодні є затримки в строках фінансування. Тривалість затримки коливається, адже залежить від суми щоденних надходжень до бюджету фонду. На сьогодні затримка складає 21 робочий день або 1,8 млрд грн, а також непрофінансовані заяви-розрахунки на суму 0,8 млрд грн, термін оплати яких складає 10 робочих днів, відповідно до законодавства», – йдеться в повідомленні фонду.

У фонді наголосили, що ще в листопаді 2020 року фінансували лікарняні і декретні упродовж одного робочого дня після отримання заяви-розрахунку від роботодавця (замість 10 робочих днів, визначених законодавством).

«Усі операції були оптимізовані та прискорені, аби в період пандемії забезпечити максимальну оперативність у наданні допомог. Однак сьогодні доходів фонду не вистачає на покриття усіх прийнятих на фінансування допомог і виплат. Наявна заборгованість була накопичена фондом у грудні через різке зростання видатків», – йдеться в повідомленні.

За даними Фонду соцстрахування, це пов’язано із додатковим навантаженням, яке фонд отримав через пандемію – «суттєво зросли видатки за лікарняними, також на нас було покладено фінансування самоізоляції українських працівників, страхові виплати медикам тощо».

У фонді додали, що, наприклад, у грудні 2020 року прийняли на оплату лікарняні на суму 2,4 мільярда гривень – на 1,5 мільярда більше, ніж у грудні 2019-го.

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Теги: лікарняні, декретні, Фонд соціального страхування
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