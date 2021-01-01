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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 17 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 17 березня
У Волинській області завтра, 17 березня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці місцями ожеледиця.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, вдень 2-7⁰ тепла.

У Луцьку завтар, у середу, також прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, вдень 4-6⁰ тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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