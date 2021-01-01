Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 17 березня





Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, вдень 2-7⁰ тепла.



У Луцьку завтар, у середу, також прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці ожеледиця.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, вдень 4-6⁰ тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 17 березня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці місцями ожеледиця.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, вдень 2-7⁰ тепла.У Луцьку завтар, у середу, також прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці ожеледиця.Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, вдень 4-6⁰ тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію