Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 17 березня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 17 березня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці місцями ожеледиця.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, вдень 2-7⁰ тепла.
У Луцьку завтар, у середу, також прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, вдень 4-6⁰ тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, вдень 2-7⁰ тепла.
У Луцьку завтар, у середу, також прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла, вдень 4-6⁰ тепла.
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