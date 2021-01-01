Оформлення польської візи: змінилися правила надсилання документів





Заявникам спочатку треба буде оплатити послуги візового центру й чекати на дзвінок з кол-центру ППВА (пункт подачі візових анкет). Уже під час телефонної розмови буде призначена дата, коли необхідно відправити пакет документів поштою.



«Надсилання заяви на візу в іншу дату, крім призначеної вам системою, може призвести до продовження терміну розгляду заявки до 45 днів», - йдеться в повідомленні Візового центру.

Там також додали, що візові центри в містах України не нестимуть відповідальності за період обробки документів, надісланих в іншу дату, ніж була призначена системою.



Водночас заявники, які оплатили послуги візового центру за подачу документів у форматі поштового відправлення до 14 березня 2021 року, можуть вислати документи до 26 березня 2021 року. Надсилання документів пізніше знову ж таки обернеться продовженням терміну розгляду заявки до 45 днів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Як повідомляє Yavp.pl за інформацією Візового центру Польщі, починаючи з 15 березня, подача документів до візових центрів в Україні у форматі поштового відправлення відбуватиметься лише на підставі попередньої реєстрації.Заявникам спочатку треба буде оплатити послуги візового центру й чекати на дзвінок з кол-центру ППВА (пункт подачі візових анкет). Уже під час телефонної розмови буде призначена дата, коли необхідно відправити пакет документів поштою.«Надсилання заяви на візу в іншу дату, крім призначеної вам системою, може призвести до продовження терміну розгляду заявки до 45 днів», - йдеться в повідомленні Візового центру.Там також додали, що візові центри в містах України не нестимуть відповідальності за період обробки документів, надісланих в іншу дату, ніж була призначена системою.Водночас заявники, які оплатили послуги візового центру за подачу документів у форматі поштового відправлення до 14 березня 2021 року, можуть вислати документи до 26 березня 2021 року. Надсилання документів пізніше знову ж таки обернеться продовженням терміну розгляду заявки до 45 днів.

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