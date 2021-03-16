Без уколів: у світі з’являться вакцини-спреї проти COVID-19

Сумія Свамінатан, пише «



«Ми в захваті від наявних у нас вакцин. Але ми можемо ще краще. Я думаю, що ближче до 2022 року ми побачимо появу поліпшених вакцин», – сказала Свамінатан.



До кінця року завершаться клінічні дослідження від шести до восьми нових препаратів.

Йдеться про вакцини з різними способами доставки в організм. Деякі з них вводяться перорально чи назально, наприклад, за допомогою спрею або через шкіру з використанням пластиру.



За словами Свамінатан, такі препарати можуть краще підійти для певних груп, наприклад, для вагітних.

Сьогодні дію більше 80 вакцин вивчають на людях, хоча деякі з них все ще знаходяться на ранніх стадіях тестування.

Компанії, чиї вакцини вже використовують проти COVID-19, почали дослідження оновлених версій препарату, призначених для запобігання нових варіантів коронавірусу.

«Ми повинні продовжувати підтримувати дослідження і розробку більшої кількості вакцин, зокрема, тому, що необхідність в постійній ревакцинації населення ще не зовсім зрозуміла», – сказала Свамінатан.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Про це повідомила провідна вчена Всесвітньої організації охорони здоров'я, пише « Українська правда.Життя » за посиланням на Bloomberg.«Ми в захваті від наявних у нас вакцин. Але ми можемо ще краще. Я думаю, що ближче до 2022 року ми побачимо появу поліпшених вакцин», – сказала Свамінатан.До кінця року завершаться клінічні дослідження від шести до восьми нових препаратів.Йдеться про вакцини з різними способами доставки в організм. Деякі з них вводяться перорально чи назально, наприклад, за допомогою спрею або через шкіру з використанням пластиру.За словами Свамінатан, такі препарати можуть краще підійти для певних груп, наприклад, для вагітних.Сьогодні дію більше 80 вакцин вивчають на людях, хоча деякі з них все ще знаходяться на ранніх стадіях тестування.Компанії, чиї вакцини вже використовують проти COVID-19, почали дослідження оновлених версій препарату, призначених для запобігання нових варіантів коронавірусу.«Ми повинні продовжувати підтримувати дослідження і розробку більшої кількості вакцин, зокрема, тому, що необхідність в постійній ревакцинації населення ще не зовсім зрозуміла», – сказала Свамінатан.

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