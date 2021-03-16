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Без уколів: у світі з’являться вакцини-спреї проти COVID-19

Без уколів: у світі з’являться вакцини-спреї проти COVID-19
Про це повідомила провідна вчена Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан, пише «Українська правда.Життя» за посиланням на Bloomberg.

«Ми в захваті від наявних у нас вакцин. Але ми можемо ще краще. Я думаю, що ближче до 2022 року ми побачимо появу поліпшених вакцин», – сказала Свамінатан.

До кінця року завершаться клінічні дослідження від шести до восьми нових препаратів.
Йдеться про вакцини з різними способами доставки в організм. Деякі з них вводяться перорально чи назально, наприклад, за допомогою спрею або через шкіру з використанням пластиру.

За словами Свамінатан, такі препарати можуть краще підійти для певних груп, наприклад, для вагітних.
Сьогодні дію більше 80 вакцин вивчають на людях, хоча деякі з них все ще знаходяться на ранніх стадіях тестування.
Компанії, чиї вакцини вже використовують проти COVID-19, почали дослідження оновлених версій препарату, призначених для запобігання нових варіантів коронавірусу.
«Ми повинні продовжувати підтримувати дослідження і розробку більшої кількості вакцин, зокрема, тому, що необхідність в постійній ревакцинації населення ще не зовсім зрозуміла», – сказала Свамінатан.


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Теги: вакцина, коронавірус
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