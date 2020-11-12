Дієтологи назвали найбільш корисні для сніданку каші
Сьогодні, 00:20
Фахівці назвали, які каші найбільш корисні для сніданку. Вони рекомендують вживати вівсянку, гречку, перловку або пшоняну кашу.
Як зазначила дієтолог Анна Білоусова, не варто зловживати висівками. Адже вони розбухають в животі і створюють відчуття насичення, проте не дають тієї калорійності, яка потрібна з ранку. Цей продукт потрібно вживати під час сніданку в тому випадку, якщо у людини існують проблеми з кишечником.
«На кожну столову ложку висівок треба випити півсклянки води. Так, вони розбухнуть, вони дадуть відчуття насичення, але і на цьому, як то кажуть, все. Далі вони пройдуть з ось цією водою в кишечник, змусять його працювати, позбавлять від хронічних закрепів. І це краще, ніж будь-яке проносне. Але вони не дадуть потрібної калорійності», – зазначила фахівчиня.
За її словами, рисова і манна каша теж не сприяють хорошому функціонуванню кишечника. Білоусова додала також, що не найкращим варіантом є заварювання каш окропом з вечора. Потрібно кашу просто варити, і тоді вона «лежить спокійно 2-3 дні».
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Як зазначила дієтолог Анна Білоусова, не варто зловживати висівками. Адже вони розбухають в животі і створюють відчуття насичення, проте не дають тієї калорійності, яка потрібна з ранку. Цей продукт потрібно вживати під час сніданку в тому випадку, якщо у людини існують проблеми з кишечником.
«На кожну столову ложку висівок треба випити півсклянки води. Так, вони розбухнуть, вони дадуть відчуття насичення, але і на цьому, як то кажуть, все. Далі вони пройдуть з ось цією водою в кишечник, змусять його працювати, позбавлять від хронічних закрепів. І це краще, ніж будь-яке проносне. Але вони не дадуть потрібної калорійності», – зазначила фахівчиня.
За її словами, рисова і манна каша теж не сприяють хорошому функціонуванню кишечника. Білоусова додала також, що не найкращим варіантом є заварювання каш окропом з вечора. Потрібно кашу просто варити, і тоді вона «лежить спокійно 2-3 дні».
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