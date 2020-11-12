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Дієтологи назвали найбільш корисні для сніданку каші

Дієтологи назвали найбільш корисні для сніданку каші
Фахівці назвали, які каші найбільш корисні для сніданку. Вони рекомендують вживати вівсянку, гречку, перловку або пшоняну кашу.

Як зазначила дієтолог Анна Білоусова, не варто зловживати висівками. Адже вони розбухають в животі і створюють відчуття насичення, проте не дають тієї калорійності, яка потрібна з ранку. Цей продукт потрібно вживати під час сніданку в тому випадку, якщо у людини існують проблеми з кишечником.

«На кожну столову ложку висівок треба випити півсклянки води. Так, вони розбухнуть, вони дадуть відчуття насичення, але і на цьому, як то кажуть, все. Далі вони пройдуть з ось цією водою в кишечник, змусять його працювати, позбавлять від хронічних закрепів. І це краще, ніж будь-яке проносне. Але вони не дадуть потрібної калорійності», – зазначила фахівчиня.

За її словами, рисова і манна каша теж не сприяють хорошому функціонуванню кишечника. Білоусова додала також, що не найкращим варіантом є заварювання каш окропом з вечора. Потрібно кашу просто варити, і тоді вона «лежить спокійно 2-3 дні».

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Теги: дієта, каша
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