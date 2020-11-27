Головні новини 16 березня у Луцьку, на Волині та в Україні. ВІДЕО

До вашої уваги – підсумковий випуск новин 12 каналу за 16 березня.Сьогодні минає сьомий рік з часу проведення псевдореферендуму, який Росія використала для окупації і анексії півострова.Зайнялося вдосвіта у коморі дерев’яного житлового будинку. Рятувальники припускають, що загоряння спричинило закорочення електромережі. З полум’ям пожежні боролися майже годину. І лише після цього серед тліну знайшли тіла двох літніх людей.А у разі загострення ситуації подовжать весняні канікули, – про це повідомили в обласному управлінні освіти. У будь-якому разі рішення про зміни у шкільних заняттях самостійно ухвалюватимуть територіальні громади. На сьогодні в області за рекомендацією епідеміологів закрили лише три школи. Також у Нововолинську через велику кількість хворих відсьогодні зачиняють дитсадок.Про м’ясо у шкільних їдальнях вже й думати забули. Батьки категорично проти примусового вегетаріанства свої дітей. І навіть стверджують, що відсутність повноцінного раціону позначається на розумовій активності школярів.В Україні затримують фінансування за цими статтями через нестачу доходів Фонд соціального страхування. Не вистачає майже 2 мільярди гривень. Це пов’язано з додатковим навантаженням через пандемію, – повідомляє прес-служба Фонду та додає, що відомство робить все можливе, аби прискорити процес.В обласному лабораторному центрі створили гугл-форму для запису на таку імунізацію. Назвали і претендентів на позачергові щеплення. Це – публічні та громадські діячі, учасники бойових дій, а також люди, старші 60-ти років. Чи є вже охочі поки не повідомляється.Відсьогодні знову курсують потяги сполученням “Здолбунів-Луцьк-Ковель” та “Луцьк-Здолбунів”. Останній їздитиме двічі на день.Передує він Великодню і завершиться напередодні свята 2-го травня. Втім, панотці радять постувати, якщо ви справді до цього готові. Але якщо це привід лише для дієти – не варто.