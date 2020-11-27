Головні новини 16 березня у Луцьку, на Волині та в Україні. ВІДЕО
Сьогодні, 23:08
До вашої уваги – підсумковий випуск новин 12 каналу за 16 березня.
Крим – наш. Нагадати про це лучани вийшли на центральну площу міста. Сьогодні минає сьомий рік з часу проведення псевдореферендуму, який Росія використала для окупації і анексії півострова.
Двоє людей згоріло під час пожежі у селі Комарове на Старовижівщині. Зайнялося вдосвіта у коморі дерев’яного житлового будинку. Рятувальники припускають, що загоряння спричинило закорочення електромережі. З полум’ям пожежні боролися майже годину. І лише після цього серед тліну знайшли тіла двох літніх людей.
Волинських школярів поки не відправлятимуть на дистанційне навчання. А у разі загострення ситуації подовжать весняні канікули, – про це повідомили в обласному управлінні освіти. У будь-якому разі рішення про зміни у шкільних заняттях самостійно ухвалюватимуть територіальні громади. На сьогодні в області за рекомендацією епідеміологів закрили лише три школи. Також у Нововолинську через велику кількість хворих відсьогодні зачиняють дитсадок.
Від учора у православних вірян розпочався піст. А от учні 24 шкіл та садків Підгайцівської ОТГ постують ще від початку лютого. Про м’ясо у шкільних їдальнях вже й думати забули. Батьки категорично проти примусового вегетаріанства свої дітей. І навіть стверджують, що відсутність повноцінного раціону позначається на розумовій активності школярів.
Чекати декретні чи виплати за лікарняними доведеться майже місяць. В Україні затримують фінансування за цими статтями через нестачу доходів Фонд соціального страхування. Не вистачає майже 2 мільярди гривень. Це пов’язано з додатковим навантаженням через пандемію, – повідомляє прес-служба Фонду та додає, що відомство робить все можливе, аби прискорити процес.
Вакцинуватися по за чергою невикористаними залишками вакцини відтепер можуть і волиняни. В обласному лабораторному центрі створили гугл-форму для запису на таку імунізацію. Назвали і претендентів на позачергові щеплення. Це – публічні та громадські діячі, учасники бойових дій, а також люди, старші 60-ти років. Чи є вже охочі поки не повідомляється.
Рух приміських поїздів між Рівним та Луцьком, які через карантинні обмеження не курсували цілий рік, нарешті відновили. Відсьогодні знову курсують потяги сполученням “Здолбунів-Луцьк-Ковель” та “Луцьк-Здолбунів”. Останній їздитиме двічі на день.
Сорок днів без тваринної їжі, ревні молитви, смирення і прощення – у вірян східного обряду розпочався найсуворіший та найдовший в році піст. Передує він Великодню і завершиться напередодні свята 2-го травня. Втім, панотці радять постувати, якщо ви справді до цього готові. Але якщо це привід лише для дієти – не варто.
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Крим – наш. Нагадати про це лучани вийшли на центральну площу міста. Сьогодні минає сьомий рік з часу проведення псевдореферендуму, який Росія використала для окупації і анексії півострова.
Двоє людей згоріло під час пожежі у селі Комарове на Старовижівщині. Зайнялося вдосвіта у коморі дерев’яного житлового будинку. Рятувальники припускають, що загоряння спричинило закорочення електромережі. З полум’ям пожежні боролися майже годину. І лише після цього серед тліну знайшли тіла двох літніх людей.
Волинських школярів поки не відправлятимуть на дистанційне навчання. А у разі загострення ситуації подовжать весняні канікули, – про це повідомили в обласному управлінні освіти. У будь-якому разі рішення про зміни у шкільних заняттях самостійно ухвалюватимуть територіальні громади. На сьогодні в області за рекомендацією епідеміологів закрили лише три школи. Також у Нововолинську через велику кількість хворих відсьогодні зачиняють дитсадок.
Від учора у православних вірян розпочався піст. А от учні 24 шкіл та садків Підгайцівської ОТГ постують ще від початку лютого. Про м’ясо у шкільних їдальнях вже й думати забули. Батьки категорично проти примусового вегетаріанства свої дітей. І навіть стверджують, що відсутність повноцінного раціону позначається на розумовій активності школярів.
Чекати декретні чи виплати за лікарняними доведеться майже місяць. В Україні затримують фінансування за цими статтями через нестачу доходів Фонд соціального страхування. Не вистачає майже 2 мільярди гривень. Це пов’язано з додатковим навантаженням через пандемію, – повідомляє прес-служба Фонду та додає, що відомство робить все можливе, аби прискорити процес.
Вакцинуватися по за чергою невикористаними залишками вакцини відтепер можуть і волиняни. В обласному лабораторному центрі створили гугл-форму для запису на таку імунізацію. Назвали і претендентів на позачергові щеплення. Це – публічні та громадські діячі, учасники бойових дій, а також люди, старші 60-ти років. Чи є вже охочі поки не повідомляється.
Рух приміських поїздів між Рівним та Луцьком, які через карантинні обмеження не курсували цілий рік, нарешті відновили. Відсьогодні знову курсують потяги сполученням “Здолбунів-Луцьк-Ковель” та “Луцьк-Здолбунів”. Останній їздитиме двічі на день.
Сорок днів без тваринної їжі, ревні молитви, смирення і прощення – у вірян східного обряду розпочався найсуворіший та найдовший в році піст. Передує він Великодню і завершиться напередодні свята 2-го травня. Втім, панотці радять постувати, якщо ви справді до цього готові. Але якщо це привід лише для дієти – не варто.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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