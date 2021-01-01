Instagram посилює безпеку дитячих акаунтів





Соціальна мережа Instagram посилює заходи безпеки щодо неповнолітніх користувачів – дорослі користувачі зможуть надсилати повідомлення лише тим дітям, які на них підписані, - про це пише



«Щоб захистити підлітків від небажаних контактів з боку дорослих, ми представляємо нову функцію, яка забороняє дорослим відправляти повідомлення людям молодше 18 років, які на них не підписані. Коли дорослий буде намагатись надіслати повідомлення підлітку, який не стежить за ним, він отримає сповіщення про те, що цей контакт йому не підходить», — пояснили у компанії.



На додаток до цього Instagram почне використовувати підказки або попередження про безпеку – щоб спонукати підлітків бути обережними в розмовах з дорослими, на яких вони вже підписані. Попередження про безпеку у Direct підліток буде отримувати тоді, коли дорослий співрозмовник підозріло поводиться.



Наприклад, якщо дорослий відправляє велику кількість запитів на додавання в друзі або повідомлення людям молодше 18 років. Тоді у дітей буде можливість заблокувати акаунт співрозмовника або поскаржитись на нього.



Також повідомлення будуть супроводжуватись памʼяткою для підлітків про те, що вони можуть не відповідати ні на що, що завдає їм дискомфорт. Це нововведення буде поступово доступним для користувачів з усіх країн.



Ці заходи будуть працювати тільки в тому випадку, якщо облікові записи мають правильний вік користувачів – діти іноді при реєстрації вказують дорослий вік, аби уникнути певних обмежень. Instagram заявив, що розробляє нову технологію штучного інтелекту і машинного навчання, щоб допомогти вирішити проблему перевірки віку.



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