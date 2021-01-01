У 24-ох закладах освіти однієї з волинських ОТГ уже місяць дітей не годують м'ясом





У 24-ох Підгайцівської ОТГ діти майже місяць не їдять м'ясних страв. Меню змінили через скасований тендер на закупівлю продуктів, - розповіла Жанна Скороход.



"Вчора у нас була тюфтеля рибна, завтра- котлета рибна, потім буде манка. Далі я так планую рагу з яйцем вареним", - каже каже кухарка навчально-виховного комплексу Любов Удот.



Директорка Підгайцівського НВК Лариса Ляшук каже: батьки вже зверталися до неї щодо відсутності м’ясних страв. "Був скасований тендер і ми вимушені були тимчасово замінити усе рибними стравами та молочними", - каже керівниця освітнього закладу.



Не готують м'ясних страв ще у 23 закладах освіти, в тому числі дитсадки, каже начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Підгайцівської сільради Жанна Скороход. Пояснює: під час першого тендеру учасник, який програв, подав скаргу до монопольного комітету і довелося оголошувати новий тендер, на який з'явився лише один претендент.



Зі слів керівниці відділу освіти Жанни Скороход, придбати м'ясо без тендеру не можуть, бо сума закупівлі – понад 50 тисяч гривень.



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