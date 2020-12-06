Митрополит РПЦ в одному з волинських храмів сповідував маніяка Онопрієнка і не «здав» ВІДЕО

Павло Лебідь не повідомив правоохоронцям про злочини серійного маніяка Анатолія Онопрієнка, який приходив у церкву з «покаянням».



Про це він заявив у інтерв’ю Оксані Марченко в проєкті «Паломниця», - пише видання «



НАГАДАЄМО, що



Настоятель лаври Павло зазначив, що він відпускав гріхи серійному вбивці Анатолію Онопрієнку до того, як його затримали.

Павло Лебідь також заявив, що не повідомив про злочинця правоохоронцям, бо нібито хотів «привести маніяка до покаяння».

«Була така людина, яка вбила 56 осіб (доведено 52 вбивства Онопрієнка). Він уже помер. Він прийшов до мене на сповідь до церкви в Нововолинську і каже: «Я вбив». Я кажу: “Ну, усвідомлюй”. Він: “Заявляй на мене, йди в міліцію”. Я кажу: “Я не дільничний, щоб заявляти на вас. Моя мета – привести вас до покаяння”, – сказав настоятель.



Також Павло зауважив, що Онопрієнко під час допитів згадував ім’я священника.

“І коли він тягнув 28-річну дівчину за будинок, тримаючи ніж біля шиї (…) і коли його взяли, він сказав на суді: “Павло говорив, що якщо я вчиню ще вбивства, то попадуся. Ось це мені в житті запам’яталося”, – додав він.

ТАКОЖ НАСТОЯТЕЛЬ ПОРАДИВ ОНОПРІЄНКОВІ НЕ ЗАВДАВАТИ БІЛЬШЕ НІКОМУ ЗЛА, АЛЕ МАНІЯК ПРОДОВЖИВ ВБИВАТИ.







Митрополит Павло (Петро Дмитрович Лебідь) — архієрей так званої Української православної церкви Московського патріархату з 1997 року, митрополит Вишгородський і Чорнобильський, вікарій Київської митрополії.



Із 1994 року — намісник Успенської Києво-Печерської лаври. Він є противником незалежності українського православ’я від РПЦ.

У січні 2019 року намісник Києво-Печерської лаври так званої УПЦ МП митрополит Павло (Лебідь) розказав, як після його прокляття померло четверо людей, що працювали в майстернях на території лаври.



Серійний вбивця Анатолій Онопрієнко у період з 1989-го по 1996 роки вбив 52 людини, з них – одинадцять дітей. Також залишається велика кількість інкримінованих йому, але не доведених злочинів.

Він був затриманий на Львівщині 14 квітня 1996 року.

31 березня 1999-го він був засуджений до страти, але через намір України вступити до Ради Європи смертний вирок був замінений довічним ув’язненням.

27 серпня 2013 році він помер від серцевої недостатності у в’язниці в Житомирі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Настоятель Києво-Печерської лаври, митрополит Російської православної церкви в Україніне повідомив правоохоронцям про злочини серійного маніяка, який приходив у церкву з «покаянням».Про це він заявив у інтерв’юв проєкті «Паломниця», - пише видання « Новинарня »., що Оксана Марченко у жовтні минулого року знімала свій фільм у Зимненському монастирі.Настоятель лаври Павло зазначив, що він відпускав гріхи серійному вбивці Анатолію Онопрієнку до того, як його затримали.Павло Лебідь також заявив, що не повідомив про злочинця правоохоронцям, бо нібито хотів «привести маніяка до покаяння».«Була така людина, яка вбила 56 осіб (доведено 52 вбивства Онопрієнка). Він уже помер. Він прийшов до мене на сповідь до церкви в Нововолинську і каже: «Я вбив». Я кажу: “Ну, усвідомлюй”. Він: “Заявляй на мене, йди в міліцію”. Я кажу: “Я не дільничний, щоб заявляти на вас. Моя мета – привести вас до покаяння”, – сказав настоятель.Також Павло зауважив, що Онопрієнко під час допитів згадував ім’я священника.“І коли він тягнув 28-річну дівчину за будинок, тримаючи ніж біля шиї (…) і коли його взяли, він сказав на суді: “Павло говорив, що якщо я вчиню ще вбивства, то попадуся. Ось це мені в житті запам’яталося”, – додав він.ТАКОЖ НАСТОЯТЕЛЬ ПОРАДИВ ОНОПРІЄНКОВІ НЕ ЗАВДАВАТИ БІЛЬШЕ НІКОМУ ЗЛА, АЛЕ МАНІЯК ПРОДОВЖИВ ВБИВАТИ.Митрополит Павло (Петро Дмитрович Лебідь) — архієрей так званої Української православної церкви Московського патріархату з 1997 року, митрополит Вишгородський і Чорнобильський, вікарій Київської митрополії.Із 1994 року — намісник Успенської Києво-Печерської лаври. Він є противником незалежності українського православ’я від РПЦ.У січні 2019 року намісник Києво-Печерської лаври так званої УПЦ МП митрополит Павло (Лебідь) розказав, як після його прокляття померло четверо людей, що працювали в майстернях на території лаври.Серійний вбивця Анатолій Онопрієнко у період з 1989-го по 1996 роки вбив 52 людини, з них – одинадцять дітей. Також залишається велика кількість інкримінованих йому, але не доведених злочинів.Він був затриманий на Львівщині 14 квітня 1996 року.31 березня 1999-го він був засуджений до страти, але через намір України вступити до Ради Європи смертний вирок був замінений довічним ув’язненням.27 серпня 2013 році він помер від серцевої недостатності у в’язниці в Житомирі.

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