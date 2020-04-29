У ці міфи про зморшки варто давно припинити вірити

Проте дерматологи застерігають, що не слід вірить у всі твердження щодо причин утворення зморшок і способів боротьби з ними. Тому дізнайтеся, про які з них потрібно якомога швидше забути.Аби люди даремно не витрачали багато грошей і часу на товари і послуги для шкіри, дерматологи розвінчали 5 поширених міфів про зморшки.1. Проблема у спадковості. Насправді причина появи зморшок не в генетиці. Від рідних можна успадкувати розріз очей чи почуття гумору, але не передчасні ознаки старіння. Докторка медичних наукпояснює: «Фактори набагато важливіші, ніж генетика. Наприклад, до 90 відсотків видимих змін шкіри є результатом шкідливої дії ультрафіолету».2. Від зморшок допоможуть позбутися лише дорогі продукти. Звісно, існує чимало дорогих технологій і процедур, які проводять із використанням унікальних інгредієнтів і засобів на їхній основі. Зазвичай вони користуються попитом у косметичних компаній. Проте багато проблем зі шкірою можна вирішити за допомогою бюджетних засобів. Тому зверніть увагу на аптечні засоби: вони безпечні і дешевші.3.Шкіра має властивість звикати до крему, тому він стає недієвим. Ще один поширений міф про звикання шкіри до інгредієнтів у складі крему, у правдивості якого споживачів переконували тривалий час. Проте підтвердження цієї гіпотези досі немає. Дерматологи зазначають, що потреби шкіри кожної людини індивідуальні, тому доглядати за нею слід також індивідуально. Експерти в індустрії краси не можуть назвати універсального і дієвого для усіх антивікового засобу, тому користуйтеся тим кремом, який підходить особливостям вашої шкіри. Зокрема, не варто експериментувати з невідомими засобами, відмовляючись від того, який вас і так влаштовує.4.Якщо зволожувати, то зморшок не буде. Коли ви наносите зволожувальний крем, він затримує воду в вашій шкірі, зберігаючи шкіру зволоженою і гладкою. Це може зробити зморшки менш помітними, але не перешкодить їх появі, – пояснює докторка Персек.5.Користуватися сонцезахисним кремом потрібно лише у сонячну погоду. Цей засіб не гарантує вам повноцінного захисту від раку шкіри, але є одним з найефективніших доступних антивікових засобів. Він захищає дерму від шкідливого впливу ультрафіолетових променів, стимулює її регенерацію, чим сповільнює старіння шкіри. Тому наносити сонцезахисний крем потрібно у будь-яку погоду, адже він оберігатиме ваше обличчя також від синього світла екранів гаджетів, інфрачервоного випромінювання і забруднення.