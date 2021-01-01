Уся краса волинського княжого міста у півхвилинному ролику. ВІДЕО
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16-го березня у мережі опублікували 30-секундне захопливе відео про Володимир-Волинський. Автор монтажу – Андрій Семенчук.
Про це пише видання БУГ.
Відеокадри, як розповідає, брав з публічного доступу у мережі.
На відео – масштабні заводи, архітектурні та історичні пам’ятки Володимира.
На створення ролика витратив близько тижня, розповідає Андрій. Надихнувся подібним відео, що поширювали у мережі про Україну.
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Про це пише видання БУГ.
Відеокадри, як розповідає, брав з публічного доступу у мережі.
На відео – масштабні заводи, архітектурні та історичні пам’ятки Володимира.
На створення ролика витратив близько тижня, розповідає Андрій. Надихнувся подібним відео, що поширювали у мережі про Україну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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