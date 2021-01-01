Уся краса волинського княжого місто у півхвилинному ролику ВІДЕО
Сьогодні, 06:41
Автор монтажу – Андрій Семенчук. Про це пише видання БУГ.
Відеокадри, як розповідає, брав з публічного доступу у мережі. На відео – масштабні заводи, архітектурні та історичні пам’ятки Володимира.
На створення ролика витратив близько тижня, розповідає Андрій. Надихнувся подібним відео, що поширювали у мережі про Україну.
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Відеокадри, як розповідає, брав з публічного доступу у мережі. На відео – масштабні заводи, архітектурні та історичні пам’ятки Володимира.
На створення ролика витратив близько тижня, розповідає Андрій. Надихнувся подібним відео, що поширювали у мережі про Україну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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