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Уся краса волинського княжого місто у півхвилинному ролику ВІДЕО

Уся краса волинського княжого місто у півхвилинному ролику ВІДЕО
Автор монтажу – Андрій Семенчук. Про це пише видання БУГ.

Відеокадри, як розповідає, брав з публічного доступу у мережі. На відео – масштабні заводи, архітектурні та історичні пам’ятки Володимира.
На створення ролика витратив близько тижня, розповідає Андрій. Надихнувся подібним відео, що поширювали у мережі про Україну.



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Теги: відео.Семенчук
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