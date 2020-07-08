Ще три країни представили пісні для Євробачення 2021 ВІДЕО
Сьогодні, 07:29
Країни представляють композиції, з якими будуть підкорювати Європу. Повідомляє УНІАН.
Грузія на Євробаченні 2021
Грузія представила пісню для Євробачення 2021. Виконавець Торніке Кіпіані виступить на конкурсі з композицією You.
Балада співака вийшла багатожанровою - вона поєднує і рок, й поп, і блюз. У мережі думки з приводу пісні Кіпіані розділилися: одні вважають, що вона чудово підходить для Євробачення, інші визнали композицію не надто сильною для такого прекрасного голосу, а треті оцінили лише відео.
Євробачення 2021: Мальта
Крім того, свою роботу для найвідомішого музичного конкурсу показала Мальта. Дестіні Чукуньєре представить країну з композицією Je Me Casse.
Зазначимо, що дівчина повністю змінила стиль свого виконання. Пісня вийшла дуже стильною і запальною.
Азербайджан на Євробаченні 2021
Представниця Азербайджану на пісенному конкурсі Ефенді презентувала пісню Mata Hari й кліп на неї. У новій відеороботі виконавиця постала в образі Мата Харі.
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Грузія на Євробаченні 2021
Грузія представила пісню для Євробачення 2021. Виконавець Торніке Кіпіані виступить на конкурсі з композицією You.
Балада співака вийшла багатожанровою - вона поєднує і рок, й поп, і блюз. У мережі думки з приводу пісні Кіпіані розділилися: одні вважають, що вона чудово підходить для Євробачення, інші визнали композицію не надто сильною для такого прекрасного голосу, а треті оцінили лише відео.
Євробачення 2021: Мальта
Крім того, свою роботу для найвідомішого музичного конкурсу показала Мальта. Дестіні Чукуньєре представить країну з композицією Je Me Casse.
Зазначимо, що дівчина повністю змінила стиль свого виконання. Пісня вийшла дуже стильною і запальною.
Азербайджан на Євробаченні 2021
Представниця Азербайджану на пісенному конкурсі Ефенді презентувала пісню Mata Hari й кліп на неї. У новій відеороботі виконавиця постала в образі Мата Харі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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