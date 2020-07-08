вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ще три країни представили пісні для Євробачення 2021 ВІДЕО

Країни представляють композиції, з якими будуть підкорювати Європу. Повідомляє УНІАН.

Грузія на Євробаченні 2021
Грузія представила пісню для Євробачення 2021. Виконавець Торніке Кіпіані виступить на конкурсі з композицією You.
Балада співака вийшла багатожанровою - вона поєднує і рок, й поп, і блюз. У мережі думки з приводу пісні Кіпіані розділилися: одні вважають, що вона чудово підходить для Євробачення, інші визнали композицію не надто сильною для такого прекрасного голосу, а треті оцінили лише відео.



Євробачення 2021: Мальта
Крім того, свою роботу для найвідомішого музичного конкурсу показала Мальта. Дестіні Чукуньєре представить країну з композицією Je Me Casse.
Зазначимо, що дівчина повністю змінила стиль свого виконання. Пісня вийшла дуже стильною і запальною.



Азербайджан на Євробаченні 2021
Представниця Азербайджану на пісенному конкурсі Ефенді презентувала пісню Mata Hari й кліп на неї. У новій відеороботі виконавиця постала в образі Мата Харі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Євробачення 2021, прогнози
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Які вакансії пропонують інженерам на Волині. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 08:25
Мінус 500 гривень на м2: у ЖК «Амстердам» – нова акція*
Сьогодні, 08:00
Ще три країни представили пісні для Євробачення 2021 ВІДЕО
Сьогодні, 07:29
Уся краса волинського княжого місто у півхвилинному ролику ВІДЕО
Сьогодні, 06:41
У ці міфи про зморшки варто давно припинити вірити
Сьогодні, 05:17
Схожі новини
Назвали пісню, яку Україна представить на «Євробаченні-2021» Назвали пісню, яку Україна представить на «Євробаченні-2021»
04 лютий, 17:12
Стало відомо, хто обиратиме пісню гурту Go_A для участі в «Євробаченні» Стало відомо, хто обиратиме пісню гурту Go_A для участі в «Євробаченні»
30 січень, 06:33
Починати жнива ще рано, – волинські метеорологи Починати жнива ще рано, – волинські метеорологи
08 липень, 2020, 16:41
У гурті «Go-A» запевнили, що на Євробаченні співатимуть українською У гурті «Go-A» запевнили, що на Євробаченні співатимуть українською
21 травень, 2020, 07:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Які вакансії пропонують інженерам на Волині. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 08:25
 0
Мінус 500 гривень на м2: у ЖК «Амстердам» – нова акція*
Сьогодні, 08:00
 0
Ще три країни представили пісні для Євробачення 2021 ВІДЕО
Сьогодні, 07:29
 0
Уся краса волинського княжого місто у півхвилинному ролику ВІДЕО
Сьогодні, 06:41
 0
У ці міфи про зморшки варто давно припинити вірити
Сьогодні, 05:17
 0
Медіа
відео
1/8