Ще три країни представили пісні для Євробачення 2021 ВІДЕО





Грузія на Євробаченні 2021

Грузія представила пісню для Євробачення 2021. Виконавець Торніке Кіпіані виступить на конкурсі з композицією You.

Балада співака вийшла багатожанровою - вона поєднує і рок, й поп, і блюз. У мережі думки з приводу пісні Кіпіані розділилися: одні вважають, що вона чудово підходить для Євробачення, інші визнали композицію не надто сильною для такого прекрасного голосу, а треті оцінили лише відео.







Євробачення 2021: Мальта

Крім того, свою роботу для найвідомішого музичного конкурсу показала Мальта. Дестіні Чукуньєре представить країну з композицією Je Me Casse.

Зазначимо, що дівчина повністю змінила стиль свого виконання. Пісня вийшла дуже стильною і запальною.







Азербайджан на Євробаченні 2021

Представниця Азербайджану на пісенному конкурсі Ефенді презентувала пісню Mata Hari й кліп на неї. У новій відеороботі виконавиця постала в образі Мата Харі.











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