Велика кількість госпіталізованих та померлих: повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
Сьогодні, 09:01
11 833 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 17 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 609 дітей та 388 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 17 березня.
В Україні вперше за довгий час зафіксована рекордна кількість смертей за добу. Попереднє найбільше значення було встановлено 11 грудня, тоді померло 285 осіб.
Добовий показник захворюваності тримається на високому рівні і є одним з найбільших з початку року.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 4 887 осіб;
летальних випадків – 289;
одужало – 5 467 осіб;
здійснили тестувань за добу – 121 144 (зокрема методом ПЛР – 50 966, методом ІФА – 22 035, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 143).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 489 023 особи;
одужало – 1 237 676 осіб;
летальних випадків – 28 986;
провели ПЛР-тестувань – 7 467 108.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1 121 випадок;
Вінницька область – 750 випадків;
Волинська область – 239 випадків;
Дніпропетровська область – 539 випадків;
Донецька область – 373 випадки;
Житомирська область – 482 випадки;
Закарпатська – 557 випадків;
Запорізька область – 348 випадків;
Івано-Франківська область – 506 випадків;
Київська область – 630 випадків;
Кіровоградська область – 112 випадків;
Луганська область – 110 випадків;
Львівська область – 884 випадки;
Миколаївська область – 452 випадки;
Одеська область – 883 випадки;
Полтавська область – 265 випадків;
Рівненська область – 433 випадки;
Сумська область – 283 випадки;
Тернопільська область – 485 випадків;
Харківська область – 750 випадків;
Херсонська область – 66 випадків;
Хмельницька область – 703 випадки;
Черкаська область – 297 випадків;
Чернівецька область – 481 випадок;
Чернігівська область – 84 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 17 березня.
В Україні вперше за довгий час зафіксована рекордна кількість смертей за добу. Попереднє найбільше значення було встановлено 11 грудня, тоді померло 285 осіб.
Добовий показник захворюваності тримається на високому рівні і є одним з найбільших з початку року.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 4 887 осіб;
летальних випадків – 289;
одужало – 5 467 осіб;
здійснили тестувань за добу – 121 144 (зокрема методом ПЛР – 50 966, методом ІФА – 22 035, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 143).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 489 023 особи;
одужало – 1 237 676 осіб;
летальних випадків – 28 986;
провели ПЛР-тестувань – 7 467 108.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1 121 випадок;
Вінницька область – 750 випадків;
Волинська область – 239 випадків;
Дніпропетровська область – 539 випадків;
Донецька область – 373 випадки;
Житомирська область – 482 випадки;
Закарпатська – 557 випадків;
Запорізька область – 348 випадків;
Івано-Франківська область – 506 випадків;
Київська область – 630 випадків;
Кіровоградська область – 112 випадків;
Луганська область – 110 випадків;
Львівська область – 884 випадки;
Миколаївська область – 452 випадки;
Одеська область – 883 випадки;
Полтавська область – 265 випадків;
Рівненська область – 433 випадки;
Сумська область – 283 випадки;
Тернопільська область – 485 випадків;
Харківська область – 750 випадків;
Херсонська область – 66 випадків;
Хмельницька область – 703 випадки;
Черкаська область – 297 випадків;
Чернівецька область – 481 випадок;
Чернігівська область – 84 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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