Велика кількість госпіталізованих та померлих: повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу

11 833 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 17 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 609 дітей та 388 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 17 березня.В Україні вперше за довгий час зафіксована рекордна кількість смертей за добу. Попереднє найбільше значення було встановлено 11 грудня, тоді померло 285 осіб.Добовий показник захворюваності тримається на високому рівні і є одним з найбільших з початку року.Також за минулу добу:госпіталізували – 4 887 осіб;летальних випадків – 289;одужало – 5 467 осіб;здійснили тестувань за добу – 121 144 (зокрема методом ПЛР – 50 966, методом ІФА – 22 035, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 143).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 489 023 особи;одужало – 1 237 676 осіб;летальних випадків – 28 986;провели ПЛР-тестувань – 7 467 108.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 1 121 випадок;Вінницька область – 750 випадків;Волинська область – 239 випадків;Дніпропетровська область – 539 випадків;Донецька область – 373 випадки;Житомирська область – 482 випадки;Закарпатська – 557 випадків;Запорізька область – 348 випадків;Івано-Франківська область – 506 випадків;Київська область – 630 випадків;Кіровоградська область – 112 випадків;Луганська область – 110 випадків;Львівська область – 884 випадки;Миколаївська область – 452 випадки;Одеська область – 883 випадки;Полтавська область – 265 випадків;Рівненська область – 433 випадки;Сумська область – 283 випадки;Тернопільська область – 485 випадків;Харківська область – 750 випадків;Херсонська область – 66 випадків;Хмельницька область – 703 випадки;Черкаська область – 297 випадків;Чернівецька область – 481 випадок;Чернігівська область – 84 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.