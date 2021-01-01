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Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 17 березня

Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 17 березня
Курс долара у Луцьку станом на 16 березня 2021 року такий: купівля – 27.67, а продаж – 27.80.

Євро при купівлі становить – 33.00, продажу – 33.20.

Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.36.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.23, продаж – 7.35.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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