У Луцьку на ринку муніципали викрили «точку», де торгували сурогатом
Сьогодні, 09:19
У Луцьку на ринку "Лучеськ" торгували сурогатним алкоголем.
Про це інформують на сторінці департаменту муніципальної варти у фейсбуці.
Так, 14 березня, муніципали в одному з контейнерів на ринку "Лучеськ" зробили контрольну закупку сурогату. Алкоголь сумнівної якості розливали в скляну тару та реалізовували усім охочим.
На відповідальну особу склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.3 ст.156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді штрафу від 6800 до 13600 гривень.
Також вилучили 12 літрів рідини. Матеріали справи передадуть на розгляд у Луцький міськрайонний суд.
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Про це інформують на сторінці департаменту муніципальної варти у фейсбуці.
Так, 14 березня, муніципали в одному з контейнерів на ринку "Лучеськ" зробили контрольну закупку сурогату. Алкоголь сумнівної якості розливали в скляну тару та реалізовували усім охочим.
На відповідальну особу склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.3 ст.156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді штрафу від 6800 до 13600 гривень.
Також вилучили 12 літрів рідини. Матеріали справи передадуть на розгляд у Луцький міськрайонний суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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