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У Луцьку на ринку муніципали викрили «точку», де торгували сурогатом

У Луцьку на ринку муніципали викрили «точку», де торгували сурогатом
У Луцьку на ринку "Лучеськ" торгували сурогатним алкоголем.

Про це інформують на сторінці департаменту муніципальної варти у фейсбуці.

Так, 14 березня, муніципали в одному з контейнерів на ринку "Лучеськ" зробили контрольну закупку сурогату. Алкоголь сумнівної якості розливали в скляну тару та реалізовували усім охочим.

На відповідальну особу склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.3 ст.156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді штрафу від 6800 до 13600 гривень.

Також вилучили 12 літрів рідини. Матеріали справи передадуть на розгляд у Луцький міськрайонний суд.

У Луцьку на ринку муніципали викрили «точку», де торгували сурогатом
У Луцьку на ринку муніципали викрили «точку», де торгували сурогатом
У Луцьку на ринку муніципали викрили «точку», де торгували сурогатом

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Теги: сурогат, алкоголь, Луцьк
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