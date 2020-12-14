У Луцьку на ринку муніципали викрили «точку», де торгували сурогатом

У Луцьку на ринку "Лучеськ" торгували сурогатним алкоголем.Про це інформують на сторінці департаменту муніципальної варти у фейсбуці.Так, 14 березня, муніципали в одному з контейнерів на ринку "Лучеськ" зробили контрольну закупку сурогату. Алкоголь сумнівної якості розливали в скляну тару та реалізовували усім охочим.На відповідальну особу склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.3 ст.156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді штрафу від 6800 до 13600 гривень.Також вилучили 12 літрів рідини. Матеріали справи передадуть на розгляд у Луцький міськрайонний суд.