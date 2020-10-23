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На Волині школяр поблизу села виявив небезпечну знахідку

На Волині школяр поблизу села виявив небезпечну знахідку
На Волині 16 березня піротехніки знешкодили 5 боєприпасів у Ковельському та Ківерцівському районах.

Зокрема, на Ковельщині біля села Мощена на підозрілий металевий предмет натрапив школяр. Він одразу ж розповів про це вчителю, а відтак повідомлення про знахідку надійшло до служб екстреного реагування, - пише пресслужба У ДСНС України у Волинській області.

Піротехніки, які прибули за викликом, встановили що це мінометна міна калібру 120 міліметрів. Небезпечну знахідку знешкодили у спеціально відведеному місці.

На ще декілька боєприпасів натрапили у полі мешканці села Жорнище Ківерцівського району. Піротехніки, які працювали на місці події, вилучили 4 артилерійські снаряди калібру 76 міліметрів й знищили їх на спеціальному полігоні. Крім того, додатково обстежили прилеглу до місця виявлення територію й встановили, що більше небезпечних предметів там немає.

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Теги: боєприпаси, Волинь, знахідка
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