На Волині школяр поблизу села виявив небезпечну знахідку

На Волині 16 березня піротехніки знешкодили 5 боєприпасів у Ковельському та Ківерцівському районах.Зокрема, на Ковельщині біля села Мощена на підозрілий металевий предмет натрапив школяр. Він одразу ж розповів про це вчителю, а відтак повідомлення про знахідку надійшло до служб екстреного реагування, - пише пресслужба У ДСНС України у Волинській області.Піротехніки, які прибули за викликом, встановили що це мінометна міна калібру 120 міліметрів. Небезпечну знахідку знешкодили у спеціально відведеному місці.На ще декілька боєприпасів натрапили у полі мешканці села Жорнище Ківерцівського району. Піротехніки, які працювали на місці події, вилучили 4 артилерійські снаряди калібру 76 міліметрів й знищили їх на спеціальному полігоні. Крім того, додатково обстежили прилеглу до місця виявлення територію й встановили, що більше небезпечних предметів там немає.