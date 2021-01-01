Вісім смертей та 239 нових випадків: ситуація з COVID-19 на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:55
За минулу добу на Волині зареєстрували 239 випадків захворювання на коронавірус.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Розподіл випадків:
місто Луцьк – 76,
Луцький район – 27,
Горохівський район – 20,
Ківерцівський район – 47,
Рожищенський район – 2,
місто Нововолинськ – 8,
Володимир-Волинський район – 17,
Іваничівський район – 5,
Локачинський район – 2,
Ковельський район – 20,
Турійський район – 4,
Любешівський район – 10,
Маневицький район - 1.
Усього станом на 17 березня в області зареєстровали 42 928 випадків.
Одужали – 38 846 осіб (за останню добу – 157).
Летальні випадки – 688 (за останню добу - 8: місто Луцьк – 1, Луцький район – 1, Ківерцівський район – 4, Ковельський район – 1, Шацький район - 1).
Методом ПЛР обстежили 173 094 особи, за минулу доб - 1328 осіб.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Розподіл випадків:
місто Луцьк – 76,
Луцький район – 27,
Горохівський район – 20,
Ківерцівський район – 47,
Рожищенський район – 2,
місто Нововолинськ – 8,
Володимир-Волинський район – 17,
Іваничівський район – 5,
Локачинський район – 2,
Ковельський район – 20,
Турійський район – 4,
Любешівський район – 10,
Маневицький район - 1.
Усього станом на 17 березня в області зареєстровали 42 928 випадків.
Одужали – 38 846 осіб (за останню добу – 157).
Летальні випадки – 688 (за останню добу - 8: місто Луцьк – 1, Луцький район – 1, Ківерцівський район – 4, Ковельський район – 1, Шацький район - 1).
Методом ПЛР обстежили 173 094 особи, за минулу доб - 1328 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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