Вісім смертей та 239 нових випадків: ситуація з COVID-19 на Волині за останню добу





Про це



Розподіл випадків:



місто Луцьк – 76,

Луцький район – 27,

Горохівський район – 20,

Ківерцівський район – 47,

Рожищенський район – 2,

місто Нововолинськ – 8,

Володимир-Волинський район – 17,

Іваничівський район – 5,

Локачинський район – 2,

Ковельський район – 20,

Турійський район – 4,

Любешівський район – 10,

Маневицький район - 1.



Усього станом на 17 березня в області зареєстровали 42 928 випадків.



Одужали – 38 846 осіб (за останню добу – 157).



Летальні випадки – 688 (за останню добу - 8: місто Луцьк – 1, Луцький район – 1, Ківерцівський район – 4, Ковельський район – 1, Шацький район - 1).



Методом ПЛР обстежили 173 094 особи, за минулу доб - 1328 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 239 випадків захворювання на коронавірус.Про це повідомляє Волинська ОДА.Розподіл випадків:місто Луцьк – 76,Луцький район – 27,Горохівський район – 20,Ківерцівський район – 47,Рожищенський район – 2,місто Нововолинськ – 8,Володимир-Волинський район – 17,Іваничівський район – 5,Локачинський район – 2,Ковельський район – 20,Турійський район – 4,Любешівський район – 10,Маневицький район - 1.Усього станом на 17 березня в області зареєстровали 42 928 випадків.Одужали – 38 846 осіб (за останню добу – 157).Летальні випадки – 688 (за останню добу - 8: місто Луцьк – 1, Луцький район – 1, Ківерцівський район – 4, Ковельський район – 1, Шацький район - 1).Методом ПЛР обстежили 173 094 особи, за минулу доб - 1328 осіб.

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