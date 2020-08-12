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У Хмельницькому лікарі помилково видалили чоловікові око замість пухлини. ВІДЕО

У Хмельницькому лікарі помилково видалили чоловікові око замість пухлини. ВІДЕО
У Хмельницькому лікарі поставили пацієнтові неправильний діагноз. Він залишився без ока і з хворобою.

Про це 16 березня йдеться в сюжеті ТСН.

"Вона сказала: "В мене питань до вас немає. Якщо у вас немає питань до мене, його потрібно оперувати. Я готова сьогодні його оперувати, тому що воно загнило. Це язва роговиці". Око, виявляється, було здорове, пухлина на нього давила", - говорить донька пацієнта Алла Плем’янік.

Повернути око не вдасться. Але позбутися пухлини ще можна. Лікарі сказали, що пухлина росла щонайменше 15 років. Тепер уся надія на лікарів і Бога.

"Та пухлина проросла вже в горло, у праву ніздрю", - каже донька.

Пан Василь на шостий день після операції почувається оптимістично. І лікарі кажуть, що має позитивну динаміку. Але попереду на нього чекає ще довгий шлях до цілковитого відновлення.

Завідувач відділення дивується. У пацієнта були всі симптоми, що проблема не з оком. Як пацієнта могли відправити на таку операцію, не провівши ні КТ, ні МРТ досліджень?

"Будь-який лікар, у тому числі сімейний, такі базові знання має і міг би запідозрити. А у випадку, якщо не розуміє, то відправити на другу ланку", - говорить завідувач відділення субтенторіальної нейроонкології Володимир Федірко.

Утім, каже, таких випадків останнім часом дедалі більше. Столичні нейрохірурги підрахували: чотири з десяти пацієнтів приїздять до Інституту з неправильним діагнозом. І втрачають час на порятунок. Чи можна себе убезпечити від лікарської помилки?

"Якщо йде мова про якийсь тяжкий анамнез, я б завжди рекомендувала отримати декілька рекомендацій або висновків лікарів", - зазначила медична юристка Олена Бабич.


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Теги: око, пухлина, лікарі, помилка
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Коментарі 2
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які зарплати так і лікують
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Чувствуется реформа медицины ,еще пару лет и лечить будет нет кого.......Слава реформаторам.......
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