У Хмельницькому лікарі помилково видалили чоловікові око замість пухлини. ВІДЕО





Про це 16 березня йдеться в сюжеті



"Вона сказала: "В мене питань до вас немає. Якщо у вас немає питань до мене, його потрібно оперувати. Я готова сьогодні його оперувати, тому що воно загнило. Це язва роговиці". Око, виявляється, було здорове, пухлина на нього давила", - говорить донька пацієнта Алла Плем’янік.



Повернути око не вдасться. Але позбутися пухлини ще можна. Лікарі сказали, що пухлина росла щонайменше 15 років. Тепер уся надія на лікарів і Бога.



"Та пухлина проросла вже в горло, у праву ніздрю", - каже донька.



Пан Василь на шостий день після операції почувається оптимістично. І лікарі кажуть, що має позитивну динаміку. Але попереду на нього чекає ще довгий шлях до цілковитого відновлення.



Завідувач відділення дивується. У пацієнта були всі симптоми, що проблема не з оком. Як пацієнта могли відправити на таку операцію, не провівши ні КТ, ні МРТ досліджень?



"Будь-який лікар, у тому числі сімейний, такі базові знання має і міг би запідозрити. А у випадку, якщо не розуміє, то відправити на другу ланку", - говорить завідувач відділення субтенторіальної нейроонкології Володимир Федірко.



Утім, каже, таких випадків останнім часом дедалі більше. Столичні нейрохірурги підрахували: чотири з десяти пацієнтів приїздять до Інституту з неправильним діагнозом. І втрачають час на порятунок. Чи можна себе убезпечити від лікарської помилки?



"Якщо йде мова про якийсь тяжкий анамнез, я б завжди рекомендувала отримати декілька рекомендацій або висновків лікарів", - зазначила медична юристка Олена Бабич.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Хмельницькому лікарі поставили пацієнтові неправильний діагноз. Він залишився без ока і з хворобою.Про це 16 березня йдеться в сюжеті ТСН. "Вона сказала: "В мене питань до вас немає. Якщо у вас немає питань до мене, його потрібно оперувати. Я готова сьогодні його оперувати, тому що воно загнило. Це язва роговиці". Око, виявляється, було здорове, пухлина на нього давила", - говорить донька пацієнтаПовернути око не вдасться. Але позбутися пухлини ще можна. Лікарі сказали, що пухлина росла щонайменше 15 років. Тепер уся надія на лікарів і Бога."Та пухлина проросла вже в горло, у праву ніздрю", - каже донька.Пан Василь на шостий день після операції почувається оптимістично. І лікарі кажуть, що має позитивну динаміку. Але попереду на нього чекає ще довгий шлях до цілковитого відновлення.Завідувач відділення дивується. У пацієнта були всі симптоми, що проблема не з оком. Як пацієнта могли відправити на таку операцію, не провівши ні КТ, ні МРТ досліджень?"Будь-який лікар, у тому числі сімейний, такі базові знання має і міг би запідозрити. А у випадку, якщо не розуміє, то відправити на другу ланку", - говорить завідувач відділення субтенторіальної нейроонкологіїУтім, каже, таких випадків останнім часом дедалі більше. Столичні нейрохірурги підрахували: чотири з десяти пацієнтів приїздять до Інституту з неправильним діагнозом. І втрачають час на порятунок. Чи можна себе убезпечити від лікарської помилки?"Якщо йде мова про якийсь тяжкий анамнез, я б завжди рекомендувала отримати декілька рекомендацій або висновків лікарів", - зазначила медична юристка

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