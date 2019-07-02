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Вечірня ДТП на Волині: постраждала 45-річна жінка

Вечірня ДТП на Волині: постраждала 45-річна жінка
Внаслідок ДТП у Камінь-Каширському районі постраждала 45-річна жінка.

Про це інформує ГУ НП у Волинській області.

Автопригода трапилася на дорозі поблизу селища Маневичі.

Учора, 16 березня ввечері за допомогою до медиків звернулася 45-річна волинянка. Медики діагностували у жінки закриту черепно-мозкову травму та перелом лівої гомілки.

Постраждалу госпіталізували. Зі слів волинянки, її збив невідомий транспортний засіб.

Співробітники групи реагування патрульної поліції спільно з дільничними офіцерами поліції оперативно встановили, що ДТП скоїв 43-річний житель Маневицької територіальної громади.

Транспортний засіб Volkswagen Transporter вилучили.

Зі слів водія, жінка лежала на проїжджій частині.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

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Теги: Волинь, ДТП, Маневичі, Камінь-Каширський район, постраждала
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