Вечірня ДТП на Волині: постраждала 45-річна жінка
Сьогодні, 10:25
Внаслідок ДТП у Камінь-Каширському районі постраждала 45-річна жінка.
Про це інформує ГУ НП у Волинській області.
Автопригода трапилася на дорозі поблизу селища Маневичі.
Учора, 16 березня ввечері за допомогою до медиків звернулася 45-річна волинянка. Медики діагностували у жінки закриту черепно-мозкову травму та перелом лівої гомілки.
Постраждалу госпіталізували. Зі слів волинянки, її збив невідомий транспортний засіб.
Співробітники групи реагування патрульної поліції спільно з дільничними офіцерами поліції оперативно встановили, що ДТП скоїв 43-річний житель Маневицької територіальної громади.
Транспортний засіб Volkswagen Transporter вилучили.
Зі слів водія, жінка лежала на проїжджій частині.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує ГУ НП у Волинській області.
Автопригода трапилася на дорозі поблизу селища Маневичі.
Учора, 16 березня ввечері за допомогою до медиків звернулася 45-річна волинянка. Медики діагностували у жінки закриту черепно-мозкову травму та перелом лівої гомілки.
Постраждалу госпіталізували. Зі слів волинянки, її збив невідомий транспортний засіб.
Співробітники групи реагування патрульної поліції спільно з дільничними офіцерами поліції оперативно встановили, що ДТП скоїв 43-річний житель Маневицької територіальної громади.
Транспортний засіб Volkswagen Transporter вилучили.
Зі слів водія, жінка лежала на проїжджій частині.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку бабуся у власній квартирі втратила свідомість, бо давно не їла і не мала грошей на продукти
Сьогодні, 10:32
Вечірня ДТП на Волині: постраждала 45-річна жінка
Сьогодні, 10:25
Земля та новенький легковик дружини за мільйон: що в декларації Липинського сільського голови
Сьогодні, 10:23