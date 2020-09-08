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Назвали комунальні підприємства Луцька із найбільшими та найменшими зарплатами

Назвали комунальні підприємства Луцька із найбільшими та найменшими зарплатами
Розмір середньомісячної заробітної плати працівників комунальних підприємств за підсумками 2020 року склав 9 771 гривню (за 2019 рік – 8 760 гривень).

Цю інформацію про фінансово-господарську діяльність підприємств, що належать до комунальної власності міської територіальної громади, представили на засіданні виконкому сьогодні, 17 березня.

Так, найбільший рівень середньомісячної заробітної плати є на КП «Луцькреклама» ‒ 15 897 грн, КП «Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» ‒ 13 860 грн, КП «Луцьке електротехнічне підприємство ‒ Луцьксвітло» ‒ 13 626 грн та КП «Луцьке підприємство електротранспорту» ‒ 11 769 гривень.

Натомість найменша середня заробітна плата була на КП «Луцький комбінат шкільного і студентського харчування» ‒ 6 194 грн, КП «Їдальня № 26» ‒ 7 290 грн та на ЖКП № 2 ‒ 7 985 грн.

За словами директора департаменту економічної політики Луцької міської ради Бориса Смаля, за підсумками господарювання у 2020 році 6 комунальних підприємств отримали збитки, 12 працювали прибутково.

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Теги: зарплати, Луцьк, комунальні підприємства
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Коментарі 1
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зарплату керівників навіщо постійно скриваєте. давай декларації а журналісті вперед декларацію очильниці КП «Луцький комбінат шкільного і студентського харчування» і решті . ви просто будете в а....ї від з/п
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