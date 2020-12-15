«Роботу державної санепідслужби треба відновити», – заступник голови Луцької райради Сергій Сівак

Сергій Сівак вважає, що необхідно відновити роботу Держсанепідслужби.



Про це він розповів у прямому ефірі телеканалу «Аверс»,



На минулій сесії, 12 лютого райрада підтримала звернення до Президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів щодо відновлення повноцінної діяльності державної санепідеміологічної служби.



«Унаслідок недолугих дій урядовців за останні роки була фактично зруйнована стара система державного санітарного-епідеміологічного нагляду а ефективна нова – не побудована. Постановою №442 від 2014 року ліквідовано Держсанепідслужбу, її повноваження передані більше 10 новоствореним державним органам, що абсолютно не забезпечило адекватного реагування на виклики часу», - зазначається у зверненні депутатів районної ради.



У відповіді, яка надійшла від Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, йдеться про те, що дійсно з моменту ліквідації санепідслужби відбулося розбалансування системи санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.



Проте, наміру відновлювати роботу санепідслужби – немає. Єдине, над чим зараз працюють у Верховній Раді – це законопроект «Про систему громадського здоров’я», який має на меті визначити основні засади організації та функціонування системи громадського здоров’я.



«Ми хочемо до євроспільноти – до Євросоюзу. Ситуація у нас в країні така: у 2015 році – був спалах поліомієліту. У жодній країні світу спалаху не було. Крім того, у нас періодично виникають спалахи дифтерії, у минулому році – 60 тисяч хворих на кір. Перманентно, але є епідемія туберкульозу, і це при тому, що останнім часом відсутня вакцина БЦЖ, і діти не прививалися у пологових будинках. І ми з таким «епідемічним багажем» хочемо до Європи?! Європейці нам скажуть, що у нас невакциноване населення і з цієї причини ми не пройдемо до євроспільноти», - сказав в ефірі телеканалу «Аверс» Сергій Сівак.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступник голови Луцької районної ради, лікар відділення інтенсивної терапії Волинської обласної клінічної лікарнівважає, що необхідно відновити роботу Держсанепідслужби.Про це він розповів у прямому ефірі телеканалу «Аверс», йдеться на сайті установи.На минулій сесії, 12 лютого райрада підтримала звернення до Президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів щодо відновлення повноцінної діяльності державної санепідеміологічної служби.«Унаслідок недолугих дій урядовців за останні роки була фактично зруйнована стара система державного санітарного-епідеміологічного нагляду а ефективна нова – не побудована. Постановою №442 від 2014 року ліквідовано Держсанепідслужбу, її повноваження передані більше 10 новоствореним державним органам, що абсолютно не забезпечило адекватного реагування на виклики часу», - зазначається у зверненні депутатів районної ради.У відповіді, яка надійшла від Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, йдеться про те, що дійсно з моменту ліквідації санепідслужби відбулося розбалансування системи санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.Проте, наміру відновлювати роботу санепідслужби – немає. Єдине, над чим зараз працюють у Верховній Раді – це законопроект «Про систему громадського здоров’я», який має на меті визначити основні засади організації та функціонування системи громадського здоров’я.«Ми хочемо до євроспільноти – до Євросоюзу. Ситуація у нас в країні така: у 2015 році – був спалах поліомієліту. У жодній країні світу спалаху не було. Крім того, у нас періодично виникають спалахи дифтерії, у минулому році – 60 тисяч хворих на кір. Перманентно, але є епідемія туберкульозу, і це при тому, що останнім часом відсутня вакцина БЦЖ, і діти не прививалися у пологових будинках. І ми з таким «епідемічним багажем» хочемо до Європи?! Європейці нам скажуть, що у нас невакциноване населення і з цієї причини ми не пройдемо до євроспільноти», - сказав в ефірі телеканалу «Аверс» Сергій Сівак.

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