вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі посеред вулиці помер українець, перед цим його сильно побили

У Польщі посеред вулиці помер українець, перед цим його сильно побили
У Польщі 37-річний громадянин України помер незадовго після того, як його побили.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на pnt.info.pl, інцидент трапився в місті Новий Томишль (Великопольське воєводство).

Посеред дня українець, ідучи тротуаром, раптово впав і втратив свідомість. На місце викликали “швидку”, однак лікарі вже не могли нічим допомогти чоловікові. Вони лише констатували смерть.

Згодом слідство встановило, що незадовго перед цим українця сильно побили. У нього виник конфлікт з двома чоловіками, в компанії яких він перебував, і один з них наніс кілька серйозних ударів, в тому числі ногами. Як показав розтин тіла, саме це й стало причиною смерті українця.

Винуватця вже затримали й посадили під арешт на 3 місяці, поки триватиме подальше слідство. Якщо доведуть, що він навмисне завдавав тяжких травм, то чоловікові загрожує від 5 до 25 років позбавлення волі. Якщо суд вирішить, що підозрюваний ненавмисне спричинив смерть українця, то це обернеться покаранням максимум до 3-х років в'язниці.

Іншого чоловіка, який був свідком побиття українця, звинуватили в ненаданні допомоги постраждалому та неповідомленні про скоєний злочин у поліцію. Йому загрожує максимум до 3-х років ув'язнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, українець, Польща, швидка допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Навмисно влупили два рази», – перевізник, маршрутка якого їздила Луцьком з проваллям в підлозі
Сьогодні, 11:20
«Роботу державної санепідслужби треба відновити», – заступник голови Луцької райради Сергій Сівак
Сьогодні, 11:15
У Польщі посеред вулиці помер українець, перед цим його сильно побили
Сьогодні, 11:14
Найбільшому луцькому перевізникові «Санрайз» пригрозили розірванням договорів
Сьогодні, 10:57
У Луцьку бабуся у власній квартирі втратила свідомість, бо давно не їла і не мала грошей на продукти
Сьогодні, 10:32
Схожі новини
У Польщі сталась смертельна аварія за участі буса і легковика: один українець загинув, інший – в лікарні У Польщі сталась смертельна аварія за участі буса і легковика: один українець загинув, інший – в лікарні
12 березень, 09:50
Тіло знайшли біля згорілого авто: у Польщі за дивних обставин загинув українець Тіло знайшли біля згорілого авто: у Польщі за дивних обставин загинув українець
14 грудень, 2020, 11:25
У Польщі українця придавила на смерть бетонна конструкція У Польщі українця придавила на смерть бетонна конструкція
03 грудень, 2020, 17:09
На будівництві в Польщі загинув українець На будівництві в Польщі загинув українець
02 грудень, 2020, 12:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Навмисно влупили два рази», – перевізник, маршрутка якого їздила Луцьком з проваллям в підлозі
Сьогодні, 11:20
 0
«Роботу державної санепідслужби треба відновити», – заступник голови Луцької райради Сергій Сівак
Сьогодні, 11:15
 0
У Польщі посеред вулиці помер українець, перед цим його сильно побили
Сьогодні, 11:14
 0
Найбільшому луцькому перевізникові «Санрайз» пригрозили розірванням договорів
Сьогодні, 10:57
 0
У Луцьку бабуся у власній квартирі втратила свідомість, бо давно не їла і не мала грошей на продукти
Сьогодні, 10:32
 0
Медіа
відео
1/8