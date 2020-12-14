У Польщі посеред вулиці помер українець, перед цим його сильно побили





Як пoвідoмляє



Посеред дня українець, ідучи тротуаром, раптово впав і втратив свідомість. На місце викликали “швидку”, однак лікарі вже не могли нічим допомогти чоловікові. Вони лише констатували смерть.



Згодом слідство встановило, що незадовго перед цим українця сильно побили. У нього виник конфлікт з двома чоловіками, в компанії яких він перебував, і один з них наніс кілька серйозних ударів, в тому числі ногами. Як показав розтин тіла, саме це й стало причиною смерті українця.



Винуватця вже затримали й посадили під арешт на 3 місяці, поки триватиме подальше слідство. Якщо доведуть, що він навмисне завдавав тяжких травм, то чоловікові загрожує від 5 до 25 років позбавлення волі. Якщо суд вирішить, що підозрюваний ненавмисне спричинив смерть українця, то це обернеться покаранням максимум до 3-х років в'язниці.



Іншого чоловіка, який був свідком побиття українця, звинуватили в ненаданні допомоги постраждалому та неповідомленні про скоєний злочин у поліцію. Йому загрожує максимум до 3-х років ув'язнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі 37-річний громадянин України помер незадовго після того, як його побили.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на pnt.info.pl, інцидент трапився в місті Новий Томишль (Великопольське воєводство).Посеред дня українець, ідучи тротуаром, раптово впав і втратив свідомість. На місце викликали “швидку”, однак лікарі вже не могли нічим допомогти чоловікові. Вони лише констатували смерть.Згодом слідство встановило, що незадовго перед цим українця сильно побили. У нього виник конфлікт з двома чоловіками, в компанії яких він перебував, і один з них наніс кілька серйозних ударів, в тому числі ногами. Як показав розтин тіла, саме це й стало причиною смерті українця.Винуватця вже затримали й посадили під арешт на 3 місяці, поки триватиме подальше слідство. Якщо доведуть, що він навмисне завдавав тяжких травм, то чоловікові загрожує від 5 до 25 років позбавлення волі. Якщо суд вирішить, що підозрюваний ненавмисне спричинив смерть українця, то це обернеться покаранням максимум до 3-х років в'язниці.Іншого чоловіка, який був свідком побиття українця, звинуватили в ненаданні допомоги постраждалому та неповідомленні про скоєний злочин у поліцію. Йому загрожує максимум до 3-х років ув'язнення.

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