У Польщі посеред вулиці помер українець, перед цим його сильно побили
Сьогодні, 11:14
У Польщі 37-річний громадянин України помер незадовго після того, як його побили.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на pnt.info.pl, інцидент трапився в місті Новий Томишль (Великопольське воєводство).
Посеред дня українець, ідучи тротуаром, раптово впав і втратив свідомість. На місце викликали “швидку”, однак лікарі вже не могли нічим допомогти чоловікові. Вони лише констатували смерть.
Згодом слідство встановило, що незадовго перед цим українця сильно побили. У нього виник конфлікт з двома чоловіками, в компанії яких він перебував, і один з них наніс кілька серйозних ударів, в тому числі ногами. Як показав розтин тіла, саме це й стало причиною смерті українця.
Винуватця вже затримали й посадили під арешт на 3 місяці, поки триватиме подальше слідство. Якщо доведуть, що він навмисне завдавав тяжких травм, то чоловікові загрожує від 5 до 25 років позбавлення волі. Якщо суд вирішить, що підозрюваний ненавмисне спричинив смерть українця, то це обернеться покаранням максимум до 3-х років в'язниці.
Іншого чоловіка, який був свідком побиття українця, звинуватили в ненаданні допомоги постраждалому та неповідомленні про скоєний злочин у поліцію. Йому загрожує максимум до 3-х років ув'язнення.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на pnt.info.pl, інцидент трапився в місті Новий Томишль (Великопольське воєводство).
Посеред дня українець, ідучи тротуаром, раптово впав і втратив свідомість. На місце викликали “швидку”, однак лікарі вже не могли нічим допомогти чоловікові. Вони лише констатували смерть.
Згодом слідство встановило, що незадовго перед цим українця сильно побили. У нього виник конфлікт з двома чоловіками, в компанії яких він перебував, і один з них наніс кілька серйозних ударів, в тому числі ногами. Як показав розтин тіла, саме це й стало причиною смерті українця.
Винуватця вже затримали й посадили під арешт на 3 місяці, поки триватиме подальше слідство. Якщо доведуть, що він навмисне завдавав тяжких травм, то чоловікові загрожує від 5 до 25 років позбавлення волі. Якщо суд вирішить, що підозрюваний ненавмисне спричинив смерть українця, то це обернеться покаранням максимум до 3-х років в'язниці.
Іншого чоловіка, який був свідком побиття українця, звинуватили в ненаданні допомоги постраждалому та неповідомленні про скоєний злочин у поліцію. Йому загрожує максимум до 3-х років ув'язнення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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