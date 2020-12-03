На автодорозі «Доманове-Ковель-Чернівці-Теребляче» фура на смерть збила чоловіка





Автопригода сталася вчора, 16 березня, близько 20:10,



49-річний житель Хмельницького, водій вантажного сідлового тягача «DAF», рухаючись у напрямку Луцька, допустив наїзд на пішохода. Кермувальник сам повідомив до поліції та викликав «швидку». Втім, медики лише констатували смерть чоловіка.



За попередньою інформацією, пішохід перетинав проїзну частину у невстановленому місці, а ділянка дороги — неосвітлена.



Через кілька годин поліцейським вдалося встановити особу загиблого — ним виявився 50-річний житель села Певжа.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління проводиться досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.



Відповідно до освідування керманич вантажівки був тверезий. Транспортний засіб вилучили та помістили на територію Дубенського відділу поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі «Доманове-Ковель-Чернівці-Теребляче» у селі Новоукраїнка Рівненської області водій вантажівки на смерть збив пішохода.Автопригода сталася вчора, 16 березня, близько 20:10, повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.49-річний житель Хмельницького, водій вантажного сідлового тягача «DAF», рухаючись у напрямку Луцька, допустив наїзд на пішохода. Кермувальник сам повідомив до поліції та викликав «швидку». Втім, медики лише констатували смерть чоловіка.За попередньою інформацією, пішохід перетинав проїзну частину у невстановленому місці, а ділянка дороги — неосвітлена.Через кілька годин поліцейським вдалося встановити особу загиблого — ним виявився 50-річний житель села Певжа.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління проводиться досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.Відповідно до освідування керманич вантажівки був тверезий. Транспортний засіб вилучили та помістили на територію Дубенського відділу поліції.

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