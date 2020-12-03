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На автодорозі «Доманове-Ковель-Чернівці-Теребляче» фура на смерть збила чоловіка

На автодорозі «Доманове-Ковель-Чернівці-Теребляче» фура на смерть збила чоловіка
На автодорозі «Доманове-Ковель-Чернівці-Теребляче» у селі Новоукраїнка Рівненської області водій вантажівки на смерть збив пішохода.

Автопригода сталася вчора, 16 березня, близько 20:10, повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

49-річний житель Хмельницького, водій вантажного сідлового тягача «DAF», рухаючись у напрямку Луцька, допустив наїзд на пішохода. Кермувальник сам повідомив до поліції та викликав «швидку». Втім, медики лише констатували смерть чоловіка.

За попередньою інформацією, пішохід перетинав проїзну частину у невстановленому місці, а ділянка дороги — неосвітлена.

Через кілька годин поліцейським вдалося встановити особу загиблого — ним виявився 50-річний житель села Певжа.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління проводиться досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Відповідно до освідування керманич вантажівки був тверезий. Транспортний засіб вилучили та помістили на територію Дубенського відділу поліції.

На автодорозі «Доманове-Ковель-Чернівці-Теребляче» фура на смерть збила чоловіка
На автодорозі «Доманове-Ковель-Чернівці-Теребляче» фура на смерть збила чоловіка

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Теги: смертельна аварія, Рівненщина, поліція
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