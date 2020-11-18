Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 18 березня. ПЕРЕЛІК

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 18 березня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00м. Володимир.-Волинський. міжрайонна держ. лабораторія ветмедицини лабораторія, ПАТ "Волиньгаз" Філія Володимир-Волинське УГГ СКЗ, ФОП Мартинюк Леонід Іванович Кафе "Підкова", ФОП Слободчикова Наталія Володимирівна м-н Берізка, ФОП Сава Костянтин Леонтійович, Дизельсервіс гараж, магазин "КАМАЗ" м. Володимир.-Волинський:вул. Стуса , Лєвенцова , Олександра Олеся, Зимнівська Лабораторна, Братковського Зубинського,Гулевичівни, Прокопова, Рокицького,Тиха, І. Сірка2 ПЛ-10кВ Л-70-02 09:00-17:00 Дитячий садок,Школа ВодогінФермерське господарство "Західний Буг" Юнака С.П., Складське приміщення,Вол.-Волинське територіальне медичне об'єднання ФАПУстилузьке споживче товариство Магазин.УДППЗ "Укрпошта" ВД УДППЗ "Укрпошта" ВЗДП "Вол.-Волинське лісомисливське господарство" ЛісокомплексУстилузьке споживче товариство Маг.Вол.-Волинське територіальне медичне об'єднання ФАП, Агрофірма " Вол. Сади "Військова частина 2144 Гуртожитки оф.сімейЗастава Коритниця с.Стенжаричі, Микитичі, Новини ,Кладнів, Заброди, Полом'яни, Коритниця3 ПЛ-0,4кВ Л-10 від ЦРП-1 09:00-17:00 м.Володимир-Волинський вул.Полуботка15-35,18-304. ПЛ-0,4кВ Л-12 від ЗТП-295 09:00-17:00 с. Льотниче вул.Комсомольська, вул.Перемоги 4-34, вул.Гагаріна5 ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-393 09:00-17:00 Вол.-Волинське територіальне медичне об'єднання ФАП, Хобултівська сільська рада Клуб Бібліотека,ДП "Агрофірма Луга - Нова" ПП "Універсам" Водогін 1 с. Микуличі Колгоспна1. 9:00 – 17:00с.Холоніввул. Гагаріна1. 9:30-16:30ФО Юзефович А.А. с. Верхнів повністю, с. Бужанка, вул. Миру2. ЗТП №244 9:30-17:00 МПБПФ "ВОЛИНЬ"ТзОВ"Іваничі- БУДСЕРВІС"ПП "Леля" с.м.т.Іваничі – без населення3. Л-1 від КТП-79 10:00-17:00 с. Грушів, вул. 8-го Березня, вул. Річчина, вул. Шкільна4. Л-2 від КТП-257 10:00-16:00 с. Шахтарське, вул. Польова1. ПЛ-0.4 кВ Л-2 КТП-97 13:00 - 17:00 Юридичні споживачі с.Нуйно с.Нуйно вул.Лесі Украінки2. ПЛ-0.4 кВ Л-3 КТП-97 09.00-13.00 с.Нуйно вул.Лесв Украінки3. КТП-130 09.00-17.00 с.Добре вул.Центральна. Травня4 ПЛ-0.4 кВ Л-3 КТП-261 09.00.-17.00 с.Черче вул.Хуірська1. 8:30-17:00с. Дерновул. Першотравнева,вул. Ставківська,2 ПЛ0,4 кВ від КТП-458 8:30-17:00 с.Хопнів – клуб, медпункт, церкваФОП Шевчук О.П. - магазин с.Хопніввул.1-го Травня, 1-7 ,2-22вул.Зелена, 2-60, 1-15 ,3 ПЛ0,4 кВ від КТП-381 8:30-17:00 с.Грем'ячевул.1-го Травня, 19-41/непарні/1. 9:00-17:00Свято- Михайлівська громада Української православної церквиДрозднівська сільська радаТзОВ «Виробничо-комерційне підприємство «КАСКАД» с.Дроздні2.9:00-17:00 ФО Максимчук І.ІСільськогосподарське ТзОВ «Зоря»Св'ято - Різдво - Богородична громадаУПЦ с. ВелицькКовельське МТМОФОП Киденько О.М м.Ковельс.Велицьк3.ПЛ-10кВ від КТП№4059:00-17:00 ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»Ковельське МТМОФОП Герасимчук С.В м.Ковель1. Л-3 від КТП-237 для чистки траси 9:00 – 17:00 с.Колпитів, вул.Садова2. Л 51-03 для ремонту ПР-17, ПР-158 9:00 – 17:00 Локачі – забійний цех, Губин – пилорамаМлин – Губин, Дитсад – ГубинШкола– Губин, ФОП МельничукФОП Степанюк, ФОП БригадирДНЗ – Тумин, Дитсад – ВійницяФОП Дрганюк, Школа – ПавловичіФОП Олейник, ДНЗ – КрухиничіФОП Бліндер смт. Локачі, вул. Відродження,с. Крухиничі,с. Михайлівка – повністю,с. Павловичі – частково,с. Війниця – частково,с. Тумин – повністю,с. Губин - повністю,1. 09:30-16:00ДЕУ2. 09:00-17:00вул. Матросова, вул. Вільховавул. Ясенова,вул. Путінцевавул. Милушськавул. Ковельська, 110-122, 69-991. 10:00-17:00Артсвердловина, ФОП Мандзюк Марія Петрівна, ФОП Курило Андрій Святославович, ФОП Гюлазян Каджик Михаелович, ФОП Грушелевська Лариса Володимирів. с. Боголюби вул. 40 р. Перемоги, Молодіжна, Л.Українки, Шевченка, Сонячна.2 ПЛ-0,4 кВ КТП-650 09:00-17:00 с. Воютин вул. Центральна, Тиха.3 ПЛ-10 кВ Л-54-04 від ЛР-28 до ЛР-47 (КТП-195, 196, 278, 405, 703) 09:00 – 17:00 ФОП Коваль Лариса Іванівна, ФОП Драницька Світлана Петрівна, медпункт, дитячий садок, ПАТ "Укртелеком", СВК "Піддубці", буд. культури, контора сільради, артсвердловина, Теремнівське споживче товариство Луцької РСС, ФОП Цюр Володимир Григорович, ФОП Гедз Віталій Володимирович, ФОП Косюга Василь Миколайович, Свято-Покровська церква с. Піддубці. с. Піддубці вул. Молодіжна, Зелена, Вернигора, Шкільна, Пермоги, Миру, Новокотівська.1. 8:00-18:00ФОП Шум Володимир АнтоновичБар АЛЬФ-2, Б/в "Куточок рибака"Бар "Водолій",ТОВ "Надія"Магазин-бар с.Світязь, Ожема Віктор Митрофанович, магазин Світязь ""Лемарк"ФОП Гайдук Галина Йосипівна, ФОП Зборовська О.Г., ФОП Цвид Ольга Іванівна с. Світязь2. КТП-84 8:00-18:00 Товариство з обмежен.відповідальністю "УКРТАУЕР"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР " с. Висоцьк3. ПЛ-10 Л-56-01 від-ЛР-222 8:00-18:00 Військова частина 9971,вишка Лайф КТП-507 с. Миловань, Рівне, Старовойтове4, ПЛ-10 Л-26-02відПС-110 Шацьк доЛР-171 8:00-18:00 КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районівКлуб с.Омеляне, Маг.с.ОмелянеФОП Денисовець Олеся АндріївнаКЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районівКлуб с.Підманево,Школа с.Підманево, с. Омеляне, Підманево1. 10:00-17:00с. В. Глуша (Частково)1. 10:00-17:00КТП-84, с. Старі Підцаревичі - Великоведмезька сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович (господарчі будівлі), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-85, с. Нові Підцаревичі - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа).КТП-86, с. Колодії - Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Релігійна громада християн віри Євангельської,.КТП-87 - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-292 - Районний відділ освіти (школа).КТП-393 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця). КТП-414, с. Нові Підцаревичі - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-98 10:00-18:00 ФОП Мельник Я.Б. (торговий павільйон). с. Хряськ.3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-205 10:00-17:00 Гораймівська сільська рада (клуб), Куликовицьке споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Майдан-Липненський1. ПЛ-0.4 Л-7 від ЗТП-47 09:00-17:00 Кіоск ФОП Коваль Г.А. м. Нововолинськ: Шопена 9,2-20,Мазепи, Героїв Крут, Ломоносова 1-5,2Кисиля, 1-3а,2-122. ПЛ-0.4 Л-6 від ЗТП-5 9:00-13:00 м. Нововолинськ Ломбард Европейський б.Шевченка 25 Данильчук Володимир Миколайович, м-н DISPLAY б.Шевченка 25 Шишко Віталія Никодимівнам-н Вепр вул.Шахтарська 1 Грінчук Олег Васильович,м-н Грайлик б.Шевченка 25 Тиха Ніна Миколаївна,м-н Декор вул.Св.Володимира 26 Хтей Наталія Миколаївна,м-н Супер вул.Шахтарська 1 Ільницький Олександр ДаниловичНотаріус вул.Св.Володимира 30/8 Пасюк Лариса Олександрівна,м-н Статус б-р Шевченка 23а Сиротюк Юрій Іванович,м-н Грінка Шахтарська 1м-н Соняшник вул Шахтарська 1 Дукельський М.М. м. Нововолинськ Св.Володимира 26-30,Шахтарська 1, 3Шевченка 25Вимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00ФОП Скрипчук А.М.зерноскладс.Топільно, вул.Квітнева, Ювілейна, Миру, Садова.ПЛ-0,4кВ ТП-363449:00-17:00 м.Рожище ТзОВ"Хеліос" Бригадний будинок м.Рожище, вул.Гранична,88-943 ПЛ-0,4кВ ТП-36346 9:00-17:00 с. Рудня ФОП Юрчук В.П.(Гараж, Свинарник Зерносклад,)ФОП Поліщук В.О. (гараж)П-ць Савчук В.В. П-ць Дем'янчук Д.М.(цехи)ФОП Поліщук Ю.А.(Столярний цех)4 ПЛ-0,4кВ КТП-36111 9:00-17:00 с.ІванчиціАртсвердловина Будинок культуриВетдільниця , ПП Симонович Р.М.Кіоск с. Іванчиці, вул. Шкільна,5 ПЛ-0,4кВ КТП-36369 9:00-17:00 м.Рожище, вул.К.Шолокадзе,93-111(непарні)6 ПЛ-0,4кВ ТП-36269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна ,Луцька.7 ПЛ10кВ Л34-01 9:00-17:00 с.Любче торговий кіоск, ППМ, ФАП, церква, зернотік, картоплесховище, СКЗ-20, млин, ГРП-2.с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП.с.Доросині овочесховище. с.Любче (повністю)с.Кроватка вул. Першотравнева, Молодіжна, Партизанська, Шкільна, Пугачова.с.Залісці вул. Молодіжна, Перемоги.8 ПЛ10кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин, чайна,магазин,амбулаторіяклуб, приміщення зерносховища,церква,млин,зерносклад, бригада, с.Щурин, вул.Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової, Жовтнева, Шевченка1. 10:00-17:00Макаронний цех, Ветеринарна аптека,Укрпошта,Магазини с. Смідин вул:Шкільна,Молодіжна,Жовтнева,Незалежності2 КТП-125 10:00-17:00 Магазин с. Кукуріки3 Л 57-03 від ЛР-91 10:00-17:00 Магазин,Фап,Школа,Церква с. Стара Гута,. Сукачі,4 ЗТП-225 Л-2 09:00-17:000 Стоматологія,ПП Сукач,Мешкенас смт Стара Вижівка вул:Незалежності1 ПЛ-10кВ Л-61-04 від ЛР-36 до ЛР-67КТП-76КТП-70 10:00-17:00 ФГ «Аміла»- ферма, КЗС, Туличівська с/р- клуб, с.Радовичі2 ПЛ-10кВ Л-25-04 від ЛР-78 до КР-365КТП-261КТП-263КТП-49 10:00-16:30 Ковельавтодор – база відпочинку, ТзОВ «АПК Волинь»- пилорама, ПТУ- 22 , Нововолинський ЕМТ– база відпочинку, с.Сомин3 ПЛ-0,4кВЗТП-199 Л-16 10:00-16:30 ФОП Потапова- маг. «Нектар», ФОП Назарчук- Приват-банк ,аптека , ФОП Добиш, Янок, Марчук,НазарчукКучеря,Антонюк, Фількевич, Потапов,Омелюх, Панасюк, Підгайний,Кот, Інзінський, Піскуровський, Охремлюк, Шамхалов, Хомич, Гаврилова, Гончарук, Клімук, Літковець, Патійчук, Шишко, Шум- торг.павільйон, ветеринарний кіоск, ФОП Трачук - автодіагностика с.м.т.Турійськ вул. Луцька4 ПЛ-0,4кВКТП-55 10:00-17:00 ФГ Факторія - бригада с.Гаруша