Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 18 березня. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 18 березня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м. Володимир.-Волинський. міжрайонна держ. лабораторія ветмедицини лабораторія, ПАТ "Волиньгаз" Філія Володимир-Волинське УГГ СКЗ, ФОП Мартинюк Леонід Іванович Кафе "Підкова", ФОП Слободчикова Наталія Володимирівна м-н Берізка, ФОП Сава Костянтин Леонтійович, Дизельсервіс гараж, магазин "КАМАЗ" м. Володимир.-Волинський:
вул. Стуса , Лєвенцова , Олександра Олеся, Зимнівська Лабораторна, Братковського Зубинського,
Гулевичівни, Прокопова, Рокицького,
Тиха, І. Сірка
2 ПЛ-10кВ Л-70-02 09:00-17:00 Дитячий садок,Школа ВодогінФермерське господарство "Західний Буг" Юнака С.П., Складське приміщення,Вол.-Волинське територіальне медичне об'єднання ФАП
Устилузьке споживче товариство Магазин.
УДППЗ "Укрпошта" ВД УДППЗ "Укрпошта" ВЗ
ДП "Вол.-Волинське лісомисливське господарство" Лісокомплекс
Устилузьке споживче товариство Маг.
Вол.-Волинське територіальне медичне об'єднання ФАП, Агрофірма " Вол. Сади "
Військова частина 2144 Гуртожитки оф.сімей
Застава Коритниця с.Стенжаричі, Микитичі, Новини ,Кладнів, Заброди, Полом'яни, Коритниця
3 ПЛ-0,4кВ Л-10 від ЦРП-1 09:00-17:00 м.Володимир-Волинський вул.Полуботка15-35,18-30
4. ПЛ-0,4кВ Л-12 від ЗТП-295 09:00-17:00 с. Льотниче вул.Комсомольська, вул.Перемоги 4-34, вул.Гагаріна
5 ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-393 09:00-17:00 Вол.-Волинське територіальне медичне об'єднання ФАП, Хобултівська сільська рада Клуб Бібліотека,
ДП "Агрофірма Луга - Нова" ПП "Універсам" Водогін 1 с. Микуличі Колгоспна
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00
с.Холонів
вул. Гагаріна
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
ФО Юзефович А.А. с. Верхнів повністю, с. Бужанка, вул. Миру
2. ЗТП №244 9:30-17:00 МПБПФ "ВОЛИНЬ"
ТзОВ"Іваничі- БУДСЕРВІС"
ПП "Леля" с.м.т.Іваничі – без населення
3. Л-1 від КТП-79 10:00-17:00 с. Грушів, вул. 8-го Березня, вул. Річчина, вул. Шкільна
4. Л-2 від КТП-257 10:00-16:00 с. Шахтарське, вул. Польова
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0.4 кВ Л-2 КТП-97 13:00 - 17:00 Юридичні споживачі с.Нуйно с.Нуйно вул.Лесі Украінки
2. ПЛ-0.4 кВ Л-3 КТП-97 09.00-13.00 с.Нуйно вул.Лесв Украінки
3. КТП-130 09.00-17.00 с.Добре вул.Центральна. Травня
4 ПЛ-0.4 кВ Л-3 КТП-261 09.00.-17.00 с.Черче вул.Хуірська
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
с. Дерно
вул. Першотравнева,
вул. Ставківська,
2 ПЛ0,4 кВ від КТП-458 8:30-17:00 с.Хопнів – клуб, медпункт, церква
ФОП Шевчук О.П. - магазин с.Хопнів
вул.1-го Травня, 1-7 ,2-22
вул.Зелена, 2-60, 1-15 ,
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-381 8:30-17:00 с.Грем'яче
вул.1-го Травня, 19-41/непарні/
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Свято- Михайлівська громада Української православної церкви
Дрозднівська сільська рада
ТзОВ «Виробничо-комерційне підприємство «КАСКАД» с.Дроздні
2.
9:00-17:00 ФО Максимчук І.І
Сільськогосподарське ТзОВ «Зоря»
Св'ято - Різдво - Богородична громада
УПЦ с. Велицьк
Ковельське МТМО
ФОП Киденько О.М м.Ковель
с.Велицьк
3.
ПЛ-10кВ від КТП№405
9:00-17:00 ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»
Ковельське МТМО
ФОП Герасимчук С.В м.Ковель
Локачинський район
1. Л-3 від КТП-237 для чистки траси 9:00 – 17:00 с.Колпитів, вул.Садова
2. Л 51-03 для ремонту ПР-17, ПР-158 9:00 – 17:00 Локачі – забійний цех, Губин – пилорама
Млин – Губин, Дитсад – Губин
Школа– Губин, ФОП Мельничук
ФОП Степанюк, ФОП Бригадир
ДНЗ – Тумин, Дитсад – Війниця
ФОП Дрганюк, Школа – Павловичі
ФОП Олейник, ДНЗ – Крухиничі
ФОП Бліндер смт. Локачі, вул. Відродження,
с. Крухиничі,
с. Михайлівка – повністю,
с. Павловичі – частково,
с. Війниця – частково,
с. Тумин – повністю,
с. Губин - повністю,
місто Луцьк
1. 09:30-16:00
ДЕУ
2. 09:00-17:00
вул. Матросова, вул. Вільхова
вул. Ясенова,вул. Путінцева
вул. Милушська
вул. Ковельська, 110-122, 69-99
Луцький район
1. 10:00-17:00
Артсвердловина, ФОП Мандзюк Марія Петрівна, ФОП Курило Андрій Святославович, ФОП Гюлазян Каджик Михаелович, ФОП Грушелевська Лариса Володимирів. с. Боголюби вул. 40 р. Перемоги, Молодіжна, Л.Українки, Шевченка, Сонячна.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-650 09:00-17:00 с. Воютин вул. Центральна, Тиха.
3 ПЛ-10 кВ Л-54-04 від ЛР-28 до ЛР-47 (КТП-195, 196, 278, 405, 703) 09:00 – 17:00 ФОП Коваль Лариса Іванівна, ФОП Драницька Світлана Петрівна, медпункт, дитячий садок, ПАТ "Укртелеком", СВК "Піддубці", буд. культури, контора сільради, артсвердловина, Теремнівське споживче товариство Луцької РСС, ФОП Цюр Володимир Григорович, ФОП Гедз Віталій Володимирович, ФОП Косюга Василь Миколайович, Свято-Покровська церква с. Піддубці. с. Піддубці вул. Молодіжна, Зелена, Вернигора, Шкільна, Пермоги, Миру, Новокотівська.
Любомльський та Шацький райони
1. 8:00-18:00
ФОП Шум Володимир Антонович
Бар АЛЬФ-2, Б/в "Куточок рибака"
Бар "Водолій",ТОВ "Надія"
Магазин-бар с.Світязь, Ожема Віктор Митрофанович, магазин Світязь ""Лемарк"
ФОП Гайдук Галина Йосипівна, ФОП Зборовська О.Г., ФОП Цвид Ольга Іванівна с. Світязь
2. КТП-84 8:00-18:00 Товариство з обмежен.відповідальністю "УКРТАУЕР"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР " с. Висоцьк
3. ПЛ-10 Л-56-01 від-ЛР-222 8:00-18:00 Військова частина 9971,вишка Лайф КТП-507 с. Миловань, Рівне, Старовойтове
4, ПЛ-10 Л-26-02
від
ПС-110 Шацьк доЛР-171 8:00-18:00 КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
Клуб с.Омеляне, Маг.с.Омеляне
ФОП Денисовець Олеся Андріївна
КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
Клуб с.Підманево,Школа с.Підманево, с. Омеляне, Підманево
Любешівський район
1. 10:00-17:00
с. В. Глуша (Частково)
Маневицький район
1. 10:00-17:00
КТП-84, с. Старі Підцаревичі - Великоведмезька сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович (господарчі будівлі), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-85, с. Нові Підцаревичі - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа).
КТП-86, с. Колодії - Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Релігійна громада християн віри Євангельської,.
КТП-87 - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-292 - Районний відділ освіти (школа).
КТП-393 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця). КТП-414, с. Нові Підцаревичі - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-98 10:00-18:00 ФОП Мельник Я.Б. (торговий павільйон). с. Хряськ.
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-205 10:00-17:00 Гораймівська сільська рада (клуб), Куликовицьке споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Майдан-Липненський
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 Л-7 від ЗТП-47 09:00-17:00 Кіоск ФОП Коваль Г.А. м. Нововолинськ: Шопена 9,2-20,
Мазепи, Героїв Крут, Ломоносова 1-5,2
Кисиля, 1-3а,2-12
2. ПЛ-0.4 Л-6 від ЗТП-5 9:00-13:00 м. Нововолинськ Ломбард Европейський б.Шевченка 25 Данильчук Володимир Миколайович, м-н DISPLAY б.Шевченка 25 Шишко Віталія Никодимівна
м-н Вепр вул.Шахтарська 1 Грінчук Олег Васильович,м-н Грайлик б.Шевченка 25 Тиха Ніна Миколаївна,м-н Декор вул.Св.Володимира 26 Хтей Наталія Миколаївна,м-н Супер вул.Шахтарська 1 Ільницький Олександр Данилович
Нотаріус вул.Св.Володимира 30/8 Пасюк Лариса Олександрівна,м-н Статус б-р Шевченка 23а Сиротюк Юрій Іванович,м-н Грінка Шахтарська 1
м-н Соняшник вул Шахтарська 1 Дукельський М.М. м. Нововолинськ Св.Володимира 26-30,
Шахтарська 1, 3
Шевченка 25
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
ФОП Скрипчук А.М.
зерносклад
с.Топільно, вул.Квітнева, Ювілейна, Миру, Садова.
2
ПЛ-0,4кВ ТП-36344
9:00-17:00 м.Рожище ТзОВ"Хеліос" Бригадний будинок м.Рожище, вул.Гранична,88-94
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36346 9:00-17:00 с. Рудня ФОП Юрчук В.П.
(Гараж, Свинарник Зерносклад,)
ФОП Поліщук В.О. (гараж)
П-ць Савчук В.В. П-ць Дем'янчук Д.М.(цехи)
ФОП Поліщук Ю.А.(Столярний цех)
4 ПЛ-0,4кВ КТП-36111 9:00-17:00 с.Іванчиці
Артсвердловина Будинок культури
Ветдільниця , ПП Симонович Р.М.Кіоск с. Іванчиці, вул. Шкільна,
5 ПЛ-0,4кВ КТП-36369 9:00-17:00 м.Рожище, вул.К.Шолокадзе,93-111(непарні)
6 ПЛ-0,4кВ ТП-36269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,
ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна ,Луцька.
7 ПЛ10кВ Л34-01 9:00-17:00 с.Любче торговий кіоск, ППМ, ФАП, церква, зернотік, картоплесховище, СКЗ-20, млин, ГРП-2.
с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП.
с.Доросині овочесховище. с.Любче (повністю)
с.Кроватка вул. Першотравнева, Молодіжна, Партизанська, Шкільна, Пугачова.
с.Залісці вул. Молодіжна, Перемоги.
8 ПЛ10кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин, чайна,магазин,амбулаторія
клуб, приміщення зерносховища,
церква,млин,зерносклад, бригада, с.Щурин, вул.Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової, Жовтнева, Шевченка
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
Макаронний цех, Ветеринарна аптека,Укрпошта,Магазини с. Смідин вул:
Шкільна,Молодіжна,Жовтнева,Незалежності
2 КТП-125 10:00-17:00 Магазин с. Кукуріки
3 Л 57-03 від ЛР-91 10:00-17:00 Магазин,Фап,Школа,Церква с. Стара Гута,. Сукачі,
4 ЗТП-225 Л-2 09:00-17:000 Стоматологія,ПП Сукач,Мешкенас смт Стара Вижівка вул:
Незалежності
Турійський район
1 ПЛ-10кВ Л-61-04 від ЛР-36 до ЛР-67
КТП-76
КТП-70 10:00-17:00 ФГ «Аміла»- ферма, КЗС, Туличівська с/р- клуб, с.Радовичі
2 ПЛ-10кВ Л-25-04 від ЛР-78 до КР-365
КТП-261
КТП-263
КТП-49 10:00-16:30 Ковельавтодор – база відпочинку, ТзОВ «АПК Волинь»- пилорама, ПТУ- 22 , Нововолинський ЕМТ– база відпочинку, с.Сомин
3 ПЛ-0,4кВ
ЗТП-199 Л-16 10:00-16:30 ФОП Потапова- маг. «Нектар», ФОП Назарчук- Приват-банк ,аптека , ФОП Добиш, Янок, Марчук,НазарчукКучеря,Антонюк, Фількевич, Потапов,Омелюх, Панасюк, Підгайний,Кот, Інзінський, Піскуровський, Охремлюк, Шамхалов, Хомич, Гаврилова, Гончарук, Клімук, Літковець, Патійчук, Шишко, Шум- торг.павільйон, ветеринарний кіоск, ФОП Трачук - автодіагностика с.м.т.Турійськ вул. Луцька
4 ПЛ-0,4кВ
КТП-55 10:00-17:00 ФГ Факторія - бригада с.Гаруша
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м. Володимир.-Волинський. міжрайонна держ. лабораторія ветмедицини лабораторія, ПАТ "Волиньгаз" Філія Володимир-Волинське УГГ СКЗ, ФОП Мартинюк Леонід Іванович Кафе "Підкова", ФОП Слободчикова Наталія Володимирівна м-н Берізка, ФОП Сава Костянтин Леонтійович, Дизельсервіс гараж, магазин "КАМАЗ" м. Володимир.-Волинський:
вул. Стуса , Лєвенцова , Олександра Олеся, Зимнівська Лабораторна, Братковського Зубинського,
Гулевичівни, Прокопова, Рокицького,
Тиха, І. Сірка
2 ПЛ-10кВ Л-70-02 09:00-17:00 Дитячий садок,Школа ВодогінФермерське господарство "Західний Буг" Юнака С.П., Складське приміщення,Вол.-Волинське територіальне медичне об'єднання ФАП
Устилузьке споживче товариство Магазин.
УДППЗ "Укрпошта" ВД УДППЗ "Укрпошта" ВЗ
ДП "Вол.-Волинське лісомисливське господарство" Лісокомплекс
Устилузьке споживче товариство Маг.
Вол.-Волинське територіальне медичне об'єднання ФАП, Агрофірма " Вол. Сади "
Військова частина 2144 Гуртожитки оф.сімей
Застава Коритниця с.Стенжаричі, Микитичі, Новини ,Кладнів, Заброди, Полом'яни, Коритниця
3 ПЛ-0,4кВ Л-10 від ЦРП-1 09:00-17:00 м.Володимир-Волинський вул.Полуботка15-35,18-30
4. ПЛ-0,4кВ Л-12 від ЗТП-295 09:00-17:00 с. Льотниче вул.Комсомольська, вул.Перемоги 4-34, вул.Гагаріна
5 ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-393 09:00-17:00 Вол.-Волинське територіальне медичне об'єднання ФАП, Хобултівська сільська рада Клуб Бібліотека,
ДП "Агрофірма Луга - Нова" ПП "Універсам" Водогін 1 с. Микуличі Колгоспна
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00
с.Холонів
вул. Гагаріна
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
ФО Юзефович А.А. с. Верхнів повністю, с. Бужанка, вул. Миру
2. ЗТП №244 9:30-17:00 МПБПФ "ВОЛИНЬ"
ТзОВ"Іваничі- БУДСЕРВІС"
ПП "Леля" с.м.т.Іваничі – без населення
3. Л-1 від КТП-79 10:00-17:00 с. Грушів, вул. 8-го Березня, вул. Річчина, вул. Шкільна
4. Л-2 від КТП-257 10:00-16:00 с. Шахтарське, вул. Польова
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0.4 кВ Л-2 КТП-97 13:00 - 17:00 Юридичні споживачі с.Нуйно с.Нуйно вул.Лесі Украінки
2. ПЛ-0.4 кВ Л-3 КТП-97 09.00-13.00 с.Нуйно вул.Лесв Украінки
3. КТП-130 09.00-17.00 с.Добре вул.Центральна. Травня
4 ПЛ-0.4 кВ Л-3 КТП-261 09.00.-17.00 с.Черче вул.Хуірська
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
с. Дерно
вул. Першотравнева,
вул. Ставківська,
2 ПЛ0,4 кВ від КТП-458 8:30-17:00 с.Хопнів – клуб, медпункт, церква
ФОП Шевчук О.П. - магазин с.Хопнів
вул.1-го Травня, 1-7 ,2-22
вул.Зелена, 2-60, 1-15 ,
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-381 8:30-17:00 с.Грем'яче
вул.1-го Травня, 19-41/непарні/
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Свято- Михайлівська громада Української православної церкви
Дрозднівська сільська рада
ТзОВ «Виробничо-комерційне підприємство «КАСКАД» с.Дроздні
2.
9:00-17:00 ФО Максимчук І.І
Сільськогосподарське ТзОВ «Зоря»
Св'ято - Різдво - Богородична громада
УПЦ с. Велицьк
Ковельське МТМО
ФОП Киденько О.М м.Ковель
с.Велицьк
3.
ПЛ-10кВ від КТП№405
9:00-17:00 ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»
Ковельське МТМО
ФОП Герасимчук С.В м.Ковель
Локачинський район
1. Л-3 від КТП-237 для чистки траси 9:00 – 17:00 с.Колпитів, вул.Садова
2. Л 51-03 для ремонту ПР-17, ПР-158 9:00 – 17:00 Локачі – забійний цех, Губин – пилорама
Млин – Губин, Дитсад – Губин
Школа– Губин, ФОП Мельничук
ФОП Степанюк, ФОП Бригадир
ДНЗ – Тумин, Дитсад – Війниця
ФОП Дрганюк, Школа – Павловичі
ФОП Олейник, ДНЗ – Крухиничі
ФОП Бліндер смт. Локачі, вул. Відродження,
с. Крухиничі,
с. Михайлівка – повністю,
с. Павловичі – частково,
с. Війниця – частково,
с. Тумин – повністю,
с. Губин - повністю,
місто Луцьк
1. 09:30-16:00
ДЕУ
2. 09:00-17:00
вул. Матросова, вул. Вільхова
вул. Ясенова,вул. Путінцева
вул. Милушська
вул. Ковельська, 110-122, 69-99
Луцький район
1. 10:00-17:00
Артсвердловина, ФОП Мандзюк Марія Петрівна, ФОП Курило Андрій Святославович, ФОП Гюлазян Каджик Михаелович, ФОП Грушелевська Лариса Володимирів. с. Боголюби вул. 40 р. Перемоги, Молодіжна, Л.Українки, Шевченка, Сонячна.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-650 09:00-17:00 с. Воютин вул. Центральна, Тиха.
3 ПЛ-10 кВ Л-54-04 від ЛР-28 до ЛР-47 (КТП-195, 196, 278, 405, 703) 09:00 – 17:00 ФОП Коваль Лариса Іванівна, ФОП Драницька Світлана Петрівна, медпункт, дитячий садок, ПАТ "Укртелеком", СВК "Піддубці", буд. культури, контора сільради, артсвердловина, Теремнівське споживче товариство Луцької РСС, ФОП Цюр Володимир Григорович, ФОП Гедз Віталій Володимирович, ФОП Косюга Василь Миколайович, Свято-Покровська церква с. Піддубці. с. Піддубці вул. Молодіжна, Зелена, Вернигора, Шкільна, Пермоги, Миру, Новокотівська.
Любомльський та Шацький райони
1. 8:00-18:00
ФОП Шум Володимир Антонович
Бар АЛЬФ-2, Б/в "Куточок рибака"
Бар "Водолій",ТОВ "Надія"
Магазин-бар с.Світязь, Ожема Віктор Митрофанович, магазин Світязь ""Лемарк"
ФОП Гайдук Галина Йосипівна, ФОП Зборовська О.Г., ФОП Цвид Ольга Іванівна с. Світязь
2. КТП-84 8:00-18:00 Товариство з обмежен.відповідальністю "УКРТАУЕР"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР " с. Висоцьк
3. ПЛ-10 Л-56-01 від-ЛР-222 8:00-18:00 Військова частина 9971,вишка Лайф КТП-507 с. Миловань, Рівне, Старовойтове
4, ПЛ-10 Л-26-02
від
ПС-110 Шацьк доЛР-171 8:00-18:00 КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
Клуб с.Омеляне, Маг.с.Омеляне
ФОП Денисовець Олеся Андріївна
КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
Клуб с.Підманево,Школа с.Підманево, с. Омеляне, Підманево
Любешівський район
1. 10:00-17:00
с. В. Глуша (Частково)
Маневицький район
1. 10:00-17:00
КТП-84, с. Старі Підцаревичі - Великоведмезька сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович (господарчі будівлі), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-85, с. Нові Підцаревичі - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа).
КТП-86, с. Колодії - Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Релігійна громада християн віри Євангельської,.
КТП-87 - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-292 - Районний відділ освіти (школа).
КТП-393 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця). КТП-414, с. Нові Підцаревичі - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-98 10:00-18:00 ФОП Мельник Я.Б. (торговий павільйон). с. Хряськ.
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-205 10:00-17:00 Гораймівська сільська рада (клуб), Куликовицьке споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Майдан-Липненський
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 Л-7 від ЗТП-47 09:00-17:00 Кіоск ФОП Коваль Г.А. м. Нововолинськ: Шопена 9,2-20,
Мазепи, Героїв Крут, Ломоносова 1-5,2
Кисиля, 1-3а,2-12
2. ПЛ-0.4 Л-6 від ЗТП-5 9:00-13:00 м. Нововолинськ Ломбард Европейський б.Шевченка 25 Данильчук Володимир Миколайович, м-н DISPLAY б.Шевченка 25 Шишко Віталія Никодимівна
м-н Вепр вул.Шахтарська 1 Грінчук Олег Васильович,м-н Грайлик б.Шевченка 25 Тиха Ніна Миколаївна,м-н Декор вул.Св.Володимира 26 Хтей Наталія Миколаївна,м-н Супер вул.Шахтарська 1 Ільницький Олександр Данилович
Нотаріус вул.Св.Володимира 30/8 Пасюк Лариса Олександрівна,м-н Статус б-р Шевченка 23а Сиротюк Юрій Іванович,м-н Грінка Шахтарська 1
м-н Соняшник вул Шахтарська 1 Дукельський М.М. м. Нововолинськ Св.Володимира 26-30,
Шахтарська 1, 3
Шевченка 25
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
ФОП Скрипчук А.М.
зерносклад
с.Топільно, вул.Квітнева, Ювілейна, Миру, Садова.
2
ПЛ-0,4кВ ТП-36344
9:00-17:00 м.Рожище ТзОВ"Хеліос" Бригадний будинок м.Рожище, вул.Гранична,88-94
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36346 9:00-17:00 с. Рудня ФОП Юрчук В.П.
(Гараж, Свинарник Зерносклад,)
ФОП Поліщук В.О. (гараж)
П-ць Савчук В.В. П-ць Дем'янчук Д.М.(цехи)
ФОП Поліщук Ю.А.(Столярний цех)
4 ПЛ-0,4кВ КТП-36111 9:00-17:00 с.Іванчиці
Артсвердловина Будинок культури
Ветдільниця , ПП Симонович Р.М.Кіоск с. Іванчиці, вул. Шкільна,
5 ПЛ-0,4кВ КТП-36369 9:00-17:00 м.Рожище, вул.К.Шолокадзе,93-111(непарні)
6 ПЛ-0,4кВ ТП-36269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,
ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна ,Луцька.
7 ПЛ10кВ Л34-01 9:00-17:00 с.Любче торговий кіоск, ППМ, ФАП, церква, зернотік, картоплесховище, СКЗ-20, млин, ГРП-2.
с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП.
с.Доросині овочесховище. с.Любче (повністю)
с.Кроватка вул. Першотравнева, Молодіжна, Партизанська, Шкільна, Пугачова.
с.Залісці вул. Молодіжна, Перемоги.
8 ПЛ10кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин, чайна,магазин,амбулаторія
клуб, приміщення зерносховища,
церква,млин,зерносклад, бригада, с.Щурин, вул.Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової, Жовтнева, Шевченка
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
Макаронний цех, Ветеринарна аптека,Укрпошта,Магазини с. Смідин вул:
Шкільна,Молодіжна,Жовтнева,Незалежності
2 КТП-125 10:00-17:00 Магазин с. Кукуріки
3 Л 57-03 від ЛР-91 10:00-17:00 Магазин,Фап,Школа,Церква с. Стара Гута,. Сукачі,
4 ЗТП-225 Л-2 09:00-17:000 Стоматологія,ПП Сукач,Мешкенас смт Стара Вижівка вул:
Незалежності
Турійський район
1 ПЛ-10кВ Л-61-04 від ЛР-36 до ЛР-67
КТП-76
КТП-70 10:00-17:00 ФГ «Аміла»- ферма, КЗС, Туличівська с/р- клуб, с.Радовичі
2 ПЛ-10кВ Л-25-04 від ЛР-78 до КР-365
КТП-261
КТП-263
КТП-49 10:00-16:30 Ковельавтодор – база відпочинку, ТзОВ «АПК Волинь»- пилорама, ПТУ- 22 , Нововолинський ЕМТ– база відпочинку, с.Сомин
3 ПЛ-0,4кВ
ЗТП-199 Л-16 10:00-16:30 ФОП Потапова- маг. «Нектар», ФОП Назарчук- Приват-банк ,аптека , ФОП Добиш, Янок, Марчук,НазарчукКучеря,Антонюк, Фількевич, Потапов,Омелюх, Панасюк, Підгайний,Кот, Інзінський, Піскуровський, Охремлюк, Шамхалов, Хомич, Гаврилова, Гончарук, Клімук, Літковець, Патійчук, Шишко, Шум- торг.павільйон, ветеринарний кіоск, ФОП Трачук - автодіагностика с.м.т.Турійськ вул. Луцька
4 ПЛ-0,4кВ
КТП-55 10:00-17:00 ФГ Факторія - бригада с.Гаруша
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