Лучанка може отримати звання «Мати-героїня»

Тетяна Соколюк, яка народила та виховала семеро дітей, може отримати звання «Мати-героїня».



Рішення рекомендувати її для представлення до відзначення почесним званням прийняли сьогодні, 17 березня, члени виконавчого комітету Луцькради.



Жінці пропонують присвоїти звання «Мати-героїня» за вагомий внесок у справу виховання дітей, підвищення авторитету української родини та самовіддану материнську працю.



Департамент соціальної політики міської ради підготує відповідні документи про представлення до нагороди та направить їх Волинській обласній державній адміністрації для подальшого вирішення питання.

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