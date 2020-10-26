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На Волині тимчасово не курсуватиме приміський поїзд

На Волині тимчасово не курсуватиме приміський поїзд
У зв’язку з проведенням колійних ремонтних робіт зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів, що курсують у сполученнях Ковель – Заболоття та Львів – Сокаль.

Про це йдеться на сайті Львівської залізниці.

Так, впродовж 16-19 березня цього року не курсуватиме поїзд №6311/6314 Ковель – Заболоття – Ковель;
- упродовж 17, 18, 20, 21, 23 та 24 березня цього року не курсуватиме поїзд № 6056 Львів – Сокаль;
- упродовж 18, 19, 21, 22, 24 та 25 березня цього року не курсуватиме поїзд № 6053 Сокаль – Львів.

Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни під час планування поїздок у вказаних сполученнях.

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Теги: поїзд, ремонтні роботи, Волинь
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