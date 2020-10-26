На Волині тимчасово не курсуватиме приміський поїзд
Сьогодні, 11:50
У зв’язку з проведенням колійних ремонтних робіт зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів, що курсують у сполученнях Ковель – Заболоття та Львів – Сокаль.
Про це йдеться на сайті Львівської залізниці.
Так, впродовж 16-19 березня цього року не курсуватиме поїзд №6311/6314 Ковель – Заболоття – Ковель;
- упродовж 17, 18, 20, 21, 23 та 24 березня цього року не курсуватиме поїзд № 6056 Львів – Сокаль;
- упродовж 18, 19, 21, 22, 24 та 25 березня цього року не курсуватиме поїзд № 6053 Сокаль – Львів.
Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни під час планування поїздок у вказаних сполученнях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Львівської залізниці.
Так, впродовж 16-19 березня цього року не курсуватиме поїзд №6311/6314 Ковель – Заболоття – Ковель;
- упродовж 17, 18, 20, 21, 23 та 24 березня цього року не курсуватиме поїзд № 6056 Львів – Сокаль;
- упродовж 18, 19, 21, 22, 24 та 25 березня цього року не курсуватиме поїзд № 6053 Сокаль – Львів.
Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни під час планування поїздок у вказаних сполученнях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Нічний клуб «У Наталки» змінив назву і концепцію
Сьогодні, 12:12
Луцькрада визнала незадовільною роботу 8 перевізників
Сьогодні, 11:56
На Волині тимчасово не курсуватиме приміський поїзд
Сьогодні, 11:50