На Волині тимчасово не курсуватиме приміський поїзд





Про це



Так, впродовж 16-19 березня цього року не курсуватиме поїзд №6311/6314 Ковель – Заболоття – Ковель;

- упродовж 17, 18, 20, 21, 23 та 24 березня цього року не курсуватиме поїзд № 6056 Львів – Сокаль;

- упродовж 18, 19, 21, 22, 24 та 25 березня цього року не курсуватиме поїзд № 6053 Сокаль – Львів.



Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни під час планування поїздок у вказаних сполученнях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з проведенням колійних ремонтних робіт зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів, що курсують у сполученнях Ковель – Заболоття та Львів – Сокаль.Про це йдеться на сайті Львівської залізниці.Так, впродовж 16-19 березня цього року не курсуватиме поїзд №6311/6314 Ковель – Заболоття – Ковель;- упродовж 17, 18, 20, 21, 23 та 24 березня цього року не курсуватиме поїзд № 6056 Львів – Сокаль;- упродовж 18, 19, 21, 22, 24 та 25 березня цього року не курсуватиме поїзд № 6053 Сокаль – Львів.Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни під час планування поїздок у вказаних сполученнях.

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