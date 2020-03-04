Луцькрада визнала незадовільною роботу 8 перевізників
Сьогодні, 11:56
Виконавчий комітет Луцької міської ради визнав незадовільною роботу восьми перевізників, які обслуговують більшість автобусних маршрутів міста. Більше того, у разі повторних порушень з ними обіцяють розірвати договори.
Відповідні рішення прийняли сьогодні, 17 березня, під час засідання виконкому.
Зокрема, визнали незадовільною роботу перевізників ТзОВ ВТП “Санрайз”, ТОВ “Фавоній плюс”, ФОП Михалюк Ю.П., ФОП Кашуба Т.І., ФОП Макарчук М.П., ФОП Кубовий Б.А., ФОП Тимощуком М.С., ФОП Федік Л. Г.
Основне зауваження до усіх перевізників – водії досі беруть у пасажирів готівку за проїзд. Окрім того, виявили невідповідність реальної і зазначеної в договорах кількості транспорту на маршрутах, неналежний технічний стан транспортних засобів. Окрім того, були зауваження щодо відсутності контролю оплати електронним квитком, значної кількості скарг, що надходять на службу «15-80» тощо.
Про усунення порушень перевізники мають письмово повідомити виконавчий комітет міської ради до 31 березня цього року.
«Сьогодні роботу усіх 8-ми перевізників, які працюють у нас в місті, ми визнали незадовільно. Це має бути попередженням для них: така робота нас не влаштовує. Маршрутки із підлогою, що провалюється, не влаштовують лучан. Робота маршруток, в яких на ходу відвалюються колеса (25 лютого в однієї з маршруток відвалилося одразу два колеса!) лучан та мешканців територіальної громади не влаштовують. Обіг готівки нас не влаштовує. Робіть висновки», - звернувся до представників перевізників міський голова Ігор Поліщук, та попросив за тиждень проінформувати про роботу з покращення роботи перевізників.
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Відповідні рішення прийняли сьогодні, 17 березня, під час засідання виконкому.
Зокрема, визнали незадовільною роботу перевізників ТзОВ ВТП “Санрайз”, ТОВ “Фавоній плюс”, ФОП Михалюк Ю.П., ФОП Кашуба Т.І., ФОП Макарчук М.П., ФОП Кубовий Б.А., ФОП Тимощуком М.С., ФОП Федік Л. Г.
Основне зауваження до усіх перевізників – водії досі беруть у пасажирів готівку за проїзд. Окрім того, виявили невідповідність реальної і зазначеної в договорах кількості транспорту на маршрутах, неналежний технічний стан транспортних засобів. Окрім того, були зауваження щодо відсутності контролю оплати електронним квитком, значної кількості скарг, що надходять на службу «15-80» тощо.
Про усунення порушень перевізники мають письмово повідомити виконавчий комітет міської ради до 31 березня цього року.
«Сьогодні роботу усіх 8-ми перевізників, які працюють у нас в місті, ми визнали незадовільно. Це має бути попередженням для них: така робота нас не влаштовує. Маршрутки із підлогою, що провалюється, не влаштовують лучан. Робота маршруток, в яких на ходу відвалюються колеса (25 лютого в однієї з маршруток відвалилося одразу два колеса!) лучан та мешканців територіальної громади не влаштовують. Обіг готівки нас не влаштовує. Робіть висновки», - звернувся до представників перевізників міський голова Ігор Поліщук, та попросив за тиждень проінформувати про роботу з покращення роботи перевізників.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Навмисно влупили два рази», – перевізник, маршрутка якого їздила Луцьком з проваллям в підлозі
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