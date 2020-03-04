Луцькрада визнала незадовільною роботу 8 перевізників





Відповідні рішення прийняли сьогодні, 17 березня, під час засідання виконкому.



Зокрема, визнали



Основне зауваження до усіх перевізників – водії досі беруть у пасажирів готівку за проїзд. Окрім того, виявили невідповідність реальної і зазначеної в договорах кількості транспорту на маршрутах, неналежний технічний стан транспортних засобів. Окрім того, були зауваження щодо відсутності контролю оплати електронним квитком, значної кількості скарг, що надходять на службу «15-80» тощо.



Про усунення порушень перевізники мають письмово повідомити виконавчий комітет міської ради до 31 березня цього року.



«Сьогодні роботу усіх 8-ми перевізників, які працюють у нас в місті, ми визнали незадовільно. Це має бути попередженням для них: така робота нас не влаштовує. Маршрутки із підлогою, що провалюється, не влаштовують лучан. Робота маршруток, в яких на ходу відвалюються колеса (25 лютого в однієї з маршруток відвалилося одразу два колеса!) лучан та мешканців територіальної громади не влаштовують. Обіг готівки нас не влаштовує. Робіть висновки», - звернувся до представників перевізників міський голова Ігор Поліщук, та попросив за тиждень проінформувати про роботу з покращення роботи перевізників.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виконавчий комітет Луцької міської ради визнав незадовільною роботу восьми перевізників, які обслуговують більшість автобусних маршрутів міста. Більше того, у разі повторних порушень з ними обіцяють розірвати договори.Відповідні рішення прийняли сьогодні, 17 березня, під час засідання виконкому.Зокрема, визнали незадовільною роботу перевізників ТзОВ ВТП “Санрайз” , ТОВ “Фавоній плюс”, ФОП Михалюк Ю.П., ФОП Кашуба Т.І., ФОП Макарчук М.П., ФОП Кубовий Б.А., ФОП Тимощуком М.С., ФОП Федік Л. Г.Основне зауваження до усіх перевізників – водії досі беруть у пасажирів готівку за проїзд. Окрім того, виявили невідповідність реальної і зазначеної в договорах кількості транспорту на маршрутах, неналежний технічний стан транспортних засобів. Окрім того, були зауваження щодо відсутності контролю оплати електронним квитком, значної кількості скарг, що надходять на службу «15-80» тощо.Про усунення порушень перевізники мають письмово повідомити виконавчий комітет міської ради до 31 березня цього року.«Сьогодні роботу усіх 8-ми перевізників, які працюють у нас в місті, ми визнали незадовільно. Це має бути попередженням для них: така робота нас не влаштовує. Маршрутки із підлогою, що провалюється, не влаштовують лучан. Робота маршруток, в яких на ходу відвалюються колеса (25 лютого в однієї з маршруток відвалилося одразу два колеса!) лучан та мешканців територіальної громади не влаштовують. Обіг готівки нас не влаштовує. Робіть висновки», - звернувся до представників перевізників міський голова, та попросив за тиждень проінформувати про роботу з покращення роботи перевізників.

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