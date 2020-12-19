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Волинська область потрапила до помаранчевої зони: що це означає

Волинська область потрапила до помаранчевої зони: що це означає
МОЗ оновило розподіл на карантинні зони. До помаранчевої зони потрапили 17 областей, серед них - Волинь.

Про це йдеться на сайті МОЗ.

До червоної зони відносять чотири області - Житомирську, Закарпатську, Івано-Франківську та Чернівецьку.

«Червоний» рівень встановлюють на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено 2 або більше показників:

1) завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65 відсотків;

2) кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше 300;

3) кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше 60;

4) коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20 відсотків;

5) зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше 50 відсотків;

«Червоний» рівень епідемічної небезпеки визначають рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС за ініціативи Міністра охорони здоров'я протягом 48 годин.

Рішення Державної комісії з питань ТЕБ та НС набирає чинності не раніше ніж через два дні з дати його оприлюднення.

Рішення щодо скасування «червоного» рівня приймають у разі досягнення регіоном усіх показників протягом не менш ніж п’яти днів підряд.

У помаранчеву зону потрапили 17 областей, серед яких і Волинь.

Перелік регіонів, які мають помаранчевий рівень епідбезпеки:

місто Київ;
Вінницька область;
Волинська область;
Запорізька область;
Київська область;
Луганська область;
Львівська область;
Миколаївська область;
Одеська область;
Полтавська область;
Сумська область;
Тернопільська область;
Херсонська область;
Хмельницька область;
Черкаська область;
Чернігівська область.

«Помаранчевий» – попереджувальний рівень, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів.

Встановлюють на рівні регіонів, якщо перевищено хоча б один показник:

1) захворюваність на грип та ГРВІ перевищує епідемічний поріг;

2) завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65 відсотків;

3) кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше 300;

4) кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше 60;

5) коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20 відсотків;

6) зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше 50 відсотків.

У помаранчевій зоні заборонені:

масові заходи за участі більше 20 осіб;
робота закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;
планові госпіталізації в лікарнях;
робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;
прийом нових змін в дитячі табори;
обмеження жовтої і зеленої зон зберігаються.

У жовтій зоні перебуває 4 області - Дніпропетровська, Кіровоградська, Рівненська та Харківська.

«Жовтий» рівень діє як базовий на рівні всієї країни. Встановлюється на рівні регіонів.

Варто зазначити, що до зеленого рівня не увійшла жодна область.

Волинська область потрапила до помаранчевої зони: що це означає

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Теги: МОЗ, карантинні зони, Волинь, помаранчева зона
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