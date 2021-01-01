На Волині майже 2 тисячі людей вакцинувалися від Covid-19





Про це в програмі «Актуально» на Людмила Тимощук, заступниця голови Волинської ОДА.



Нагадаємо, вакцинальна кампанія проти коронавірусної інфекції стартувала на Волині 25 лютого.



Загалом Волинь отримали 14 тисяч 200 доз вакцини.



«88% тих, хто вже отримали вакцину, – медики… На залишках вакцини дозволено проводити щеплення громадським діячам, чиновникам, журналістам й іншим працівникам, які мають високий рівень інфікування», – зазначає посадовиця.



Крім цього, Людмила Тимощук каже, що уже в квітні-травні розпочнеться масова вакцинація.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині станом на вечір 16 березня щеплення від коронавірусу отримали 1813 людей, з них майже 1600 медичних працівників.Про це в програмі «Актуально» на 12 каналі розповіла, заступниця голови Волинської ОДА.Нагадаємо, вакцинальна кампаніяЗагалом Волинь отримали 14 тисяч 200 доз вакцини.«88% тих, хто вже отримали вакцину, – медики… На залишках вакцини дозволено проводити щеплення громадським діячам, чиновникам, журналістам й іншим працівникам, які мають високий рівень інфікування», – зазначає посадовиця.Крім цього, Людмила Тимощук каже, що уже в квітні-травні розпочнеться масова вакцинація.

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