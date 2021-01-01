На Волині майже 2 тисячі людей вакцинувалися від Covid-19
Сьогодні, 12:38
На Волині станом на вечір 16 березня щеплення від коронавірусу отримали 1813 людей, з них майже 1600 медичних працівників.
Про це в програмі «Актуально» на 12 каналі розповіла Людмила Тимощук, заступниця голови Волинської ОДА.
Нагадаємо, вакцинальна кампанія проти коронавірусної інфекції стартувала на Волині 25 лютого.
Загалом Волинь отримали 14 тисяч 200 доз вакцини.
«88% тих, хто вже отримали вакцину, – медики… На залишках вакцини дозволено проводити щеплення громадським діячам, чиновникам, журналістам й іншим працівникам, які мають високий рівень інфікування», – зазначає посадовиця.
Крім цього, Людмила Тимощук каже, що уже в квітні-травні розпочнеться масова вакцинація.
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Про це в програмі «Актуально» на 12 каналі розповіла Людмила Тимощук, заступниця голови Волинської ОДА.
Нагадаємо, вакцинальна кампанія проти коронавірусної інфекції стартувала на Волині 25 лютого.
Загалом Волинь отримали 14 тисяч 200 доз вакцини.
«88% тих, хто вже отримали вакцину, – медики… На залишках вакцини дозволено проводити щеплення громадським діячам, чиновникам, журналістам й іншим працівникам, які мають високий рівень інфікування», – зазначає посадовиця.
Крім цього, Людмила Тимощук каже, що уже в квітні-травні розпочнеться масова вакцинація.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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