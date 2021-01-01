У Луцьку водійка за кермом Ford в'їхала у BMW
Сьогодні, 12:44
У Луцьку на вулиці Писаревського зіткнулися Ford Mondeo та BMW.
Подію у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини підтвердили у пресслужбі патрульної поліції.
Як зазначили, автопригода сталася на вулиці Писаревського 17 березня близько 10 години. Патрульні, які прибули на місце пригоди, встановили, що водійка Ford Mondeo, виїжджаючи з прилеглої території, не надала переваги автомобілю BMW. У результаті автомобілі зазнали механічних пошкоджень із матеріальними збитками.
На винуватця патрульні склали адміністративний матеріал за ст. 124 КУпАП.
Відео автопригоди розмістили у телеграм-каналі «Лучани».
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Подію у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини підтвердили у пресслужбі патрульної поліції.
Як зазначили, автопригода сталася на вулиці Писаревського 17 березня близько 10 години. Патрульні, які прибули на місце пригоди, встановили, що водійка Ford Mondeo, виїжджаючи з прилеглої території, не надала переваги автомобілю BMW. У результаті автомобілі зазнали механічних пошкоджень із матеріальними збитками.
На винуватця патрульні склали адміністративний матеріал за ст. 124 КУпАП.
Відео автопригоди розмістили у телеграм-каналі «Лучани».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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