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У Луцьку водійка за кермом Ford в'їхала у BMW

У Луцьку водійка за кермом Ford в'їхала у BMW
У Луцьку на вулиці Писаревського зіткнулися Ford Mondeo та BMW.

Подію у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини підтвердили у пресслужбі патрульної поліції.

Як зазначили, автопригода сталася на вулиці Писаревського 17 березня близько 10 години. Патрульні, які прибули на місце пригоди, встановили, що водійка Ford Mondeo, виїжджаючи з прилеглої території, не надала переваги автомобілю BMW. У результаті автомобілі зазнали механічних пошкоджень із матеріальними збитками.

На винуватця патрульні склали адміністративний матеріал за ст. 124 КУпАП.

Відео автопригоди розмістили у телеграм-каналі «Лучани».


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Теги: аварія, Луцьк
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