У Луцьку водійка за кермом Ford в'їхала у BMW





Подію у коментарі Інформаційному агентству



Як зазначили, автопригода сталася на вулиці Писаревського 17 березня близько 10 години. Патрульні, які прибули на місце пригоди, встановили, що водійка Ford Mondeo, виїжджаючи з прилеглої території, не надала переваги автомобілю BMW. У результаті автомобілі зазнали механічних пошкоджень із матеріальними збитками.



На винуватця патрульні склали адміністративний матеріал за ст. 124 КУпАП.



Відео автопригоди розмістили у телеграм-каналі «Лучани».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Писаревського зіткнулися Ford Mondeo та BMW.Подію у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини підтвердили у пресслужбі патрульної поліції.Як зазначили, автопригода сталася на вулиці Писаревського 17 березня близько 10 години. Патрульні, які прибули на місце пригоди, встановили, що водійка Ford Mondeo, виїжджаючи з прилеглої території, не надала переваги автомобілю BMW. У результаті автомобілі зазнали механічних пошкоджень із матеріальними збитками.На винуватця патрульні склали адміністративний матеріал за ст. 124 КУпАП.Відео автопригоди розмістили у телеграм-каналі «Лучани».

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