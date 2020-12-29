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У Луцькому загоні прикордонники змагалися за першість з рукопашного бою

У Луцькому загоні прикордонники змагалися за першість з рукопашного бою
Учора, 16 березня, завершився чемпіонат Луцького прикордонного загону з рукопашного бою.

Про це повідомляє пресслдуба Луцького прикордонного загону.

У змаганнях взяли участь 40 спортсменів з підрозділів охорони державного кордону та управління загону.

Військовослужбовці змагалися в особистому та командному заліках у трьох вагових категоріях: до 70 кг, до 80 кг та понад 80 кг.

Учасники показали високий рівень бойових мистецтв, силу, витримку та бійцівський дух.

Переможцем змагань стала команда відділу прикордонної служби «Світязь». Друге місце виборола команда відділу «Млинове», третє - «Амбуків».

Переможців та призерів нагородили грамотами та медалями.

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Теги: прикордонники, Луцький загін, змагання
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