У Луцькому загоні прикордонники змагалися за першість з рукопашного бою





Про це повідомляє пресслдуба Луцького прикордонного загону.



У змаганнях взяли участь 40 спортсменів з підрозділів охорони державного кордону та управління загону.



Військовослужбовці змагалися в особистому та командному заліках у трьох вагових категоріях: до 70 кг, до 80 кг та понад 80 кг.



Учасники показали високий рівень бойових мистецтв, силу, витримку та бійцівський дух.



Переможцем змагань стала команда відділу прикордонної служби «Світязь». Друге місце виборола команда відділу «Млинове», третє - «Амбуків».



Переможців та призерів нагородили грамотами та медалями.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 16 березня, завершився чемпіонат Луцького прикордонного загону з рукопашного бою.Про це повідомляє пресслдуба Луцького прикордонного загону.У змаганнях взяли участь 40 спортсменів з підрозділів охорони державного кордону та управління загону.Військовослужбовці змагалися в особистому та командному заліках у трьох вагових категоріях: до 70 кг, до 80 кг та понад 80 кг.Учасники показали високий рівень бойових мистецтв, силу, витримку та бійцівський дух.Переможцем змагань стала команда відділу прикордонної служби «Світязь». Друге місце виборола команда відділу «Млинове», третє - «Амбуків».Переможців та призерів нагородили грамотами та медалями.

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