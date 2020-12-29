У Луцькому загоні прикордонники змагалися за першість з рукопашного бою
Сьогодні, 12:56
Учора, 16 березня, завершився чемпіонат Луцького прикордонного загону з рукопашного бою.
Про це повідомляє пресслдуба Луцького прикордонного загону.
У змаганнях взяли участь 40 спортсменів з підрозділів охорони державного кордону та управління загону.
Військовослужбовці змагалися в особистому та командному заліках у трьох вагових категоріях: до 70 кг, до 80 кг та понад 80 кг.
Учасники показали високий рівень бойових мистецтв, силу, витримку та бійцівський дух.
Переможцем змагань стала команда відділу прикордонної служби «Світязь». Друге місце виборола команда відділу «Млинове», третє - «Амбуків».
Переможців та призерів нагородили грамотами та медалями.
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Про це повідомляє пресслдуба Луцького прикордонного загону.
У змаганнях взяли участь 40 спортсменів з підрозділів охорони державного кордону та управління загону.
Військовослужбовці змагалися в особистому та командному заліках у трьох вагових категоріях: до 70 кг, до 80 кг та понад 80 кг.
Учасники показали високий рівень бойових мистецтв, силу, витримку та бійцівський дух.
Переможцем змагань стала команда відділу прикордонної служби «Світязь». Друге місце виборола команда відділу «Млинове», третє - «Амбуків».
Переможців та призерів нагородили грамотами та медалями.
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