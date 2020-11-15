В одному із міст Західної України посилюють карантин: що закриють

З п’ятниці, 19 березня, у Львові запроваджують посилений карантин, який діятиме до 28 березня.Таке рішення у середу, 17 березня, ухвалила міська комісія з питань ТЕБ і НС, повідомив мер Львована сторінці у фейсбуці.У місті діятимуть такі- молодша школа переходить на канікули. Старші класи продовжують дистанційне навчання;- припиняють роботу всі заклади культури: театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики;- заклади громадського харчування працюють “на виніс” та доставку;- у торгових центрах працюють продуктові магазини, аптеки та зоомагазини;- господарські магазини працюють на видачу за попереднім замовленням;- всі масові заходи переносяться;- салони краси та спортивні зали працюють за індивідуальним попереднім записом."Динаміка госпіталізації важких хворих не зменшується. Маємо зробити все необхідне для того, щоб не допустити колапсу медичної системи міста. Це час, за який зможемо облаштувати додаткові місця у лікарнях та поліклініках. Також це єдина можливість обірвати ланцюжок захворювання", - пояснив Садовий таке рішення.