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Без житла та автівки, але з 800 тисячами гривень готівкою: чим багатий керівник Держпродспоживслужби на Волині

Без житла та автівки, але з 800 тисячами гривень готівкою: чим багатий керівник Держпродспоживслужби на Волині
Начальник ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області Богдан Лозинський задекларував квартиру та авто дружини, зарплату та чималу суму готівкою.

Про це йдеться у відповідному документі за 2020 рік, опублікованому на сайті НАЗК.

У Богдана Лозинського немає нерухомості. Його дружина Людмила володіє квартирою на 31,5 кв. м у Луцьку та землею на 0,009 га.

Людмила Лозинська їздить на Hyundai Elantra 2018 року випуску за 494 600 гривень.

У 2020 році керівник Держпродспоживслужби в області заробив 593 075 гривень, тобто понад 49 тисяч у місяць, а також отримав 65286 гривень пенсії. Його дружина Людмила заробила 71400 гривень у ТзОВ "Золоте яблуко", отримала 31286 гривень пенсії.

Готівкою Богдан Лозинський зберігає 20 000 євро та 200 000 гривень, що загалом складає 860 тисяч гривень.

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Теги: декларація, Богдан Лозинський, Держпродспоживслужба
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