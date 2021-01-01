У Луцьку патрульні викрили керманича Peugeot, якого суд позбавив водійських прав
Сьогодні, 13:38
Луцькі патрульні спіймали водія, який рухався на авто з порушенням ПДР, та позбавлений права керування транспортним засобом.
Так, 17 березня, близько 5-ї години ранку, на вулиці Івана Огієнка патрульні виявили Peugeot, керманич якого рухався з неосвітленим державним номерним знаком у темну пору доби, чим порушував ПДР - інформує пресслужба патрульна поліція Волинської області.
Патрульні зупинили автомобіль. Під час перевірки документів, поліцейські встановили, що 31-річний чоловік, який керував транспортним засобом, позбавлений права керування за рішенням Луцького міськрайонного суду за керування транспортним засобом в стані сп’яніння.
Вартові порядку винесли постанову про адмінправопорушення за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортним засобом) КУпАП.
Зауважимо, санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 20 400 гривень.
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Так, 17 березня, близько 5-ї години ранку, на вулиці Івана Огієнка патрульні виявили Peugeot, керманич якого рухався з неосвітленим державним номерним знаком у темну пору доби, чим порушував ПДР - інформує пресслужба патрульна поліція Волинської області.
Патрульні зупинили автомобіль. Під час перевірки документів, поліцейські встановили, що 31-річний чоловік, який керував транспортним засобом, позбавлений права керування за рішенням Луцького міськрайонного суду за керування транспортним засобом в стані сп’яніння.
Вартові порядку винесли постанову про адмінправопорушення за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортним засобом) КУпАП.
Зауважимо, санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 20 400 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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