У Луцьку патрульні викрили керманича Peugeot, якого суд позбавив водійських прав

Луцькі патрульні спіймали водія, який рухався на авто з порушенням ПДР, та позбавлений права керування транспортним засобом.Так, 17 березня, близько 5-ї години ранку, на вулиці Івана Огієнка патрульні виявили Peugeot, керманич якого рухався з неосвітленим державним номерним знаком у темну пору доби, чим порушував ПДР - інформує пресслужба патрульна поліція Волинської області.Патрульні зупинили автомобіль. Під час перевірки документів, поліцейські встановили, що 31-річний чоловік, який керував транспортним засобом, позбавлений права керування за рішенням Луцького міськрайонного суду за керування транспортним засобом в стані сп’яніння.Вартові порядку винесли постанову про адмінправопорушення за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортним засобом) КУпАП.Зауважимо, санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 20 400 гривень.